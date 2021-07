Tadej Pogacar heeft zondag voor de tweede keer de Tour de France gewonnen. In de slotrit naar Parijs eindigde de Sloveen veilig in het peloton. De massasprint werd gewonnen door Wout van Aert.

De 22-jarige Pogacar ging vanaf de achtste etappe al riant aan de leiding in het algemeen klassement en gaf die voorsprong niet meer weg. Hij bleef Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard ruim vijf minuten voor en Richard Carapaz meer dan zeven minuten. Wilco Kelderman was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Vorig jaar won Pogacar de Tour voor het eerst en werd hij de jongste naoorlogse winnaar van de Ronde van Frankrijk. Ook won de renner van UAE Emirates net als vorig jaar zowel het berg- als het jongerenklassement.

Van Aert bleef zijn landgenoot Jasper Philipsen (tweede) en Mark Cavendish (derde) voor. Danny van Poppel was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Voor de 26-jarige Van Aert betekende het zijn derde etappezege in deze Tour. Zaterdag won de Belg van Jumbo-Visma ook al de individuele tijdrit en eerder triomfeerde hij in de elfde etappe, een zware bergrit over de Mont Ventoux.

Met zijn overwinning zorgde Van Aert ervoor dat Cavendish het record van Eddy Merckx niet wist te breken. De Brit, die deze Tour al vier ritzeges boekte, zou met zijn 35e etappezege in totaal het record van de inmiddels 76-jarige Belg gebroken hebben. Wel won Cavendish voor de tweede keer de groene trui.

Eindklassement Tour de France 2021 1. Tadej Pogacar (Slo) 82:56.36

2. Jonas Vingegaard (Den) +5.20

3. Richard Carapaz (Ecu) +7.03

4. Ben O'Connor (Aus) +10.02

5. Wilco Kelderman (Ned) +10.13

6. Enric Mas (Spa) +11.43

7. Alexey Lutsenko (Kaz) +12.23

8. Guillaume Martin (Fra) +15.33

9. Pello Bilbao (Spa) +16.04

10. Rigoberto Urán (Col) +18.34

Wout van Aert boekte op de Champs-Élysées zijn derde ritzege in deze Tour. Wout van Aert boekte op de Champs-Élysées zijn derde ritzege in deze Tour. Foto: Getty Images

Schelling maakt deel uit van kopgroep

De 108 kilometer lange slotrit verliep volgens het gebruikelijke patroon. In het eerste deel reed het peloton in wandeltempo en liet Pogacar zich met zijn ploeggenoten van UAE Emirates uitgebreid fotograferen in zijn gele trui.

Met nog 56 kilometer voor de boeg werd het tempo opgevoerd en begon het peloton aan de acht rondes door Parijs. Verschillende renners gingen meteen in de aanval en nog voor de tussensprint ontstond een kopgroep van drie man: Stefan Bissegger, Casper Pedersen en Harry Sweeny.

Pedersen liet zich even later wegzakken uit de kopgroep, waarna Patrick Konrad de oversteek maakte naar de vluchters. Het trio kreeg een halve minuut voorsprong, maar werd op ruim 30 kilometer van de streep weer ingerekend.

Vervolgens vormde zich een kopgroep met Ide Schelling, Brent Van Moer en Michael Valgren. De Nederlander en zijn twee medevluchters reden een kleine halve minuut voor het peloton uit, maar werden op 6 kilometer van de finish weer gegrepen.

Vervolgens nestelden de sprintersploegen zich aan de kop van het peloton en was een massasprint onvermijdelijk. Daarin raakte Cavendish in eerste instantie opgesloten en was Van Aert de sterkste.