Het verschil met vorig jaar had voor DSM niet veel groter kunnen zijn in de Tour de France. De ploeg zet na drie teleurstellende weken zondag in Parijs nog één keer alles op sprinter Cees Bol.

Een derde plaats van Casper Pedersen in de etappe van vrijdag was dit jaar het beste resultaat van DSM in de Tour. Hoe anders was dat een jaar geleden, toen de ploeg nog Sunweb heette en met Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi liefst drie ritzeges boekte.

"Deze Tour was echt heel anders dan vorig jaar", zegt Joris Nieuwenhuis, die er toen ook bij was en zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan de Tour uitrijdt.

"We verloren op de eerste dag al een renner met Jasha Sütterlin en daarna raakten we al gauw Søren en Tiesj Benoot kwijt. Ik heb zelf ook vaak op de grond gelegen. Na mijn val van vrijdag had ik last van mijn knie, maar gelukkig ging het in de tijdrit goed. We gaan zondag nog één keer alles geven in Parijs."

Vorig jaar kwam Cees Bol niet verder dan de achttiende plaats op de Champs-Élysées. Vorig jaar kwam Cees Bol niet verder dan de achttiende plaats op de Champs-Élysées. Foto: Getty

Bol vindt sprint op Champs-Élysées magisch

Want DSM wil met Bol een gooi doen naar de ritzege. De 25-jarige Noord-Hollander diende zich vorig jaar in de Tour aan als sprinttalent met een tweede en derde plaats. Hij kon zijn belofte in deze editie niet inlossen en kwam niet verder dan een zesde plek.

"De rit naar de Champs-Élysées is voor mij magisch. Ik heb er heel veel zin in", zegt Bol. "Ik ben wel moe, maar dat geldt denk ik voor iedereen na drie weken."

Bol heeft het voordeel dat veel van zijn concurrenten zijn afgestapt. Onder anderen Tim Merlier, Caleb Ewan, Peter Sagan, Arnaud Démare en Nacer Bouhanni zitten al thuis. Maar viervoudig etappewinnaar Mark Cavendish is er nog wel bij en geldt als grote favoriet.

Toch aast Bol op de Champs-Élysées niet op het wiel van de groenetruidrager. "We gaan onze eigen lead-out doen. Als je in het wiel van Cavendish gaat zitten en hij heeft zijn trein goed op orde, dan is het nog moeilijker om hem te kloppen."

De finishstreep in Parijs is enkele honderden meters verderop getrokken dan in eerdere jaren. "Maar ik denk niet dat het een groot verschil gaat maken", zegt Bol. "Het zal nog steeds heel belangrijk worden om als een van de eersten die laatste bocht door te komen."

Ploegen nog zonder ritzege in deze Tour INEOS Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Movistar, Groupama-FDJ, Cofidis, EF Education, Arkéa-Samsic, DSM, Lotto Soudal, BikeExchange, Astana, Qhubeka, TotalEnergies, Intermarché-Wanty-Gobert, B&B Hotels

'Zelfs de beste renners verliezen vaker dan ze winnen'

DSM is een van de liefst vijftien ploegen die nog zonder ritzege zijn in Frankrijk. Zowel Bol als Nieuwenhuis vindt niet dat de Tour mislukt is als het zondag opnieuw niet lukt om te winnen.

"We hebben vooral veel pech gehad", zegt Nieuwenhuis. "Maar ik vind dat Cees heel goed de bergen door is gekomen. Het was een heel pittige Tour, heel knap hoe hij heeft gereden."

Bol: "We gaan gewoon proberen te winnen. Als dat lukt, is het supermooi. Maar om nu te zeggen dat de hele Tour mislukt is als we niet winnen, nee."

"Als je als wielrenner bij elke teleurstelling in een hoekje gaat zitten huilen, dan krijg je het heel zwaar. Want zelfs de allerbeste renners ter wereld verliezen vaker dan dat ze winnen. Soms gaat het goed en soms minder. We proberen het altijd zo goed mogelijk te doen, we weten ook dat er tijden komen waarin het beter zal gaan."