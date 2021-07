Dat Jonas Vingegaard zondagavond in Parijs gehuldigd wordt als nummer twee van de Tour de France had de timide Deen zelf een paar weken geleden ook niet kunnen dromen. De renner van Jumbo-Visma leerde in korte tijd omgaan met zijn grootste valkuil: stress.

Vier jaar geleden werkte Vingegaard nog parttime in een visfabriek in het hoge noorden van Denemarken. "Mijn droom was toen om profrenner te worden. Nadat dat gelukt was, is het heel snel gegaan."

"Ik moest elke dag vroeg op om in de visfabriek te werken en ging daarna nog vier uur trainen. Toen ik eenmaal prof was, hoefde dat niet meer en kon ik snel grote stappen vooruitzetten."

Ook in de Tour, die zondag eindigt op de Champs-Élysées, zette de 24-jarige Vingegaard grote stappen. Hij startte als helper van Primoz Roglic, maar nadat de Sloveen was uitgevallen, greep de stille Tour-debutant zijn kans.

'Ik heb in het verleden veel problemen met stress gehad'

Het was voor Vingegaard in de Tour ook afwachten hoe hij zou omgaan met de stress. Voorheen kon hij helemaal van slag raken als bijvoorbeeld de dagplanning bij de ploeg opeens werd omgegooid.

"Ik heb in het verleden veel problemen met stress gehad. De laatste jaren heb ik veel over mezelf geleerd en nu weet ik hoe ik ermee moet omgaan", vertelt Vingegaard.

"Het was mooi om aan mezelf te kunnen bewijzen dat ik hier kan omgaan met stress. Strijden om het podium in de Tour; veel stressvoller dan dat wordt het niet."

Vingegaard zal moeten leren om te gaan met alle aandacht

Achter de ongenaakbare winnaar Tadej Pogacar was Vingegaard de beste renner in de Tour. Hij volgde de geletruidrager stoïcijns in de Pyreneeën en wist hem op de Mont Ventoux zelfs uit het wiel te rijden. "Dat was voor mij het eerste moment waarop ik besefte dat ik iets bijzonders kon laten zien deze Tour."

Door zijn plotselinge doorbraak zal Vingegaard veel meer aandacht krijgen van pers, publiek en sponsors, iets waar hij mee moet leren omgaan. "Ik denk zeker dat er andere renners zijn die dit aspect leuker vinden dan ik", zegt hij. "Ik ben erg gesteld op mijn privéleven met mijn familie."

Toch kijkt Vingegaard al uit naar de Tour van volgend jaar, als de eerste drie etappes in zijn vaderland worden verreden. "De Tour is al heel speciaal en het Grand Départ in Kopenhagen zal het voor mij nog veel specialer maken."

"Ik hoop daar met het sterkst mogelijke team te staan", aldus Vingegaard, die zaterdag bijna een halve minuut sneller was in de tijdrit dan Pogacar. "Dat geeft me veel vertrouwen voor de toekomst."

"Natuurlijk is Pogacar supersterk en wint hij de Tour dit jaar met vijf minuten verschil. Maar ik heb niet het idee dat hij onverslaanbaar is."