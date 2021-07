Tadej Pogacar gaat zondag op 22-jarige leeftijd voor de tweede maal in zijn carrière de Tour de France winnen. De Sloveen wil de sport blijven beleven als in zijn kindertijd.

"De Tour de France is voor mij hetzelfde als spelletjes spelen met mijn broer en mijn vrienden. Ik geniet van de sport en de onderlinge strijd. Soms win je en soms verlies je", zei Pogacar.

Verliezen deed Pogacar nog niet in de Tour. Vorig jaar werd de kopman van UAE Emirates al de jongste naoorlogse winnaar van de grootste wielerronde ter wereld en dit jaar is zijn overwinning nog veel overtuigender.

Dat leverde de laatste dagen vergelijkingen op met wielergrootheden als Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Lance Armstrong.

'Ik wil alles proberen in het wielrennen'

"Ik wil met niemand vergeleken worden", zei Pogacar zaterdag na de tijdrit op de persconferentie. "Ik houd daar niet van. Ik ben gewoon een jongen uit Slovenië die heel veel van fietsen houdt."

Hij heeft dan ook geen ambities die hij per se wil behalen, naast plezier hebben. Voor hem is het geen doel op zich om de Tour de France zo vaak mogelijk te winnen. "Ik zou de Vuelta graag nog eens rijden en de Giro lijkt me prachtig. Verder wil ik alle eendagsklassiekers rijden om te zien hoe goed ik ben. Ik wil het allemaal proberen."

"En de Olympische Spelen komen er snel aan. Die kans krijg je maar een keer in de vier jaar. Die wedstrijd is volgende week al; het wordt lastig om van de Tour te herstellen en de jetlag te verwerken. Maar het lijkt me sowieso een prachtige ervaring waar ik van wil genieten."

Pogacar viel op eerste training

Daags voor zijn tweede Tour-zege mijmerde Pogacar nog over zijn eerste racefiets, een groene Billato. "Ik herinner me nog dat ik op mijn eerste training viel, want ik wist niet hoe ik mijn voeten uit het pedaal moest klikken."

Pogacar begon op negenjarige leeftijd met wielrennen. "Ik ging gewoon met mijn broer en mijn vrienden trainen. We gingen elke dag volle bak en hadden veel plezier."

"Eigenlijk is er weinig veranderd", besefte Pogacar zich. "Ik ben in deze Tour ook elke dag volle bak gegaan."