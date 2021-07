Franck Bonnamour is zaterdag verkozen tot strijdlustigste renner in de Tour de France. De Fransman troefde in de verkiezing Wout van Aert af.

De 26-jarige Bonnamour van B&B Hotels kreeg van de jury net zoveel stemmen als Van Aert, die zaterdag de tijdrit won. Op basis van de stemmen van het publiek won Bonnamour het van de Jumbo-Visma-renner.

Bonnamour zat deze Tour de France zes keer mee in een ontsnapping en eindigde in de negende en zestiende etappe als vijfde. In het algemeen klassement staat hij op de 22e plek op ruim een uur van geletruidrager Tadej Pogacar.

Naast Bonnamour en Van Aert waren bolletjestruidrager Wout Poels, Julian Alaphilippe, Julien Bernard, David Gaudu, Matej Mohoric, Anthony Perez en Nils Politt genomineerd.

Vorig jaar werd Marc Hirschi uitgeroepen tot strijdlustigste renner in de Ronde van Frankrijk. De Zwitser schreef toen de twaalfde etappe op zijn naam na een lange solo.

Bonnamour krijgt zondag een laatste kans om in de ontsnapping te zitten en zijn titel als strijdlustigste renner extra glans te geven. Het peloton vertrekt uit Chatou en finisht 108 kilometer later op de Champs-Élysées in Parijs.