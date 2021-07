Wout van Aert is dolblij dat hij zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan een tijdrit in de Tour de France heeft gewonnen. De Belg had vooraf al zijn zinnen gezet op de relatief vlakke chronorace van 30,8 kilometer.

"Een tijdrit in een Tour te winnen was een van de grootste doelen in mijn loopbaan. Ik heb me hier al een tijdje op gefocust en ben blij dat ik het hebben kunnen afmaken", zei Van Aert in een eerste reactie na de twintigste en voorlaatste etappe.

De 26-jarige renner van Jumbo-Visma deed 35 minuten en 53 seconden over zijn race tegen de klok naar Saint-Émilion en hield zijn concurrenten ver achter zich. Kasper Asgreen eindigde op 21 seconden als tweede en Van Aerts ploeggenoot Jonas Vingegaard werd derde (+0.32).

"Vergeleken met de eerste tijdrit was ik veel sneller", constateerde Van Aert, die in de vijfde etappe als vierde eindigde op een halve minuut van winnaar Tadej Pogacar. "Met mijn gewicht was deze tijdrit meer in mijn voordeel. Het was een perfecte dag."

Wout van Aert deed 35 minuten en 53 seconden over zijn tijdrit en was daarmee verreweg de snelste. Foto: Getty Images

'Ik was in eerste minuten oververhit'

De klassementsmannen moesten na Van Aert nog in actie komen, maar hij zag zijn tijd niet meer serieus bedreigd worden. "In de eerste minuten was ik helemaal oververhit toen ik op de hot seat ging zitten. Daarna was het stressvol om te zien. Ik had een mooie voorsprong op Asgreen en Stefan Küng. Toen begon het vertrouwen te groeien."

Het is de tweede keer deze Tour dat Van Aert een etappe wint, nadat hij in de tweede week de elfde rit op zijn naam had geschreven. Ook bij zijn twee eerdere deelnames aan de Ronde van Frankrijk won de Belg minstens één etappe. Klassementsambities voor de toekomst heeft hij desondanks nog niet.

"Dan moet ik een uur sneller zijn denk ik", zei Van Aert op zijn persconferentie. "Als ik op een dag voor het klassement zou willen rijden, dan zou ik een betere klimmer moeten worden. Op dit moment in mijn carrière focus ik me daar niet op. Ik wil veel klassiekers winnen die nog missen. Daar ligt mijn focus op."

De Tour de France wordt zondag afgesloten met de traditioneel vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs, waar Van Aert een poging gaat doen om zijn derde etappe in deze Tour te winnen. Het peloton vertrekt uit Chatou en finisht 108 kilometer later in de Franse hoofdstad.