Wilco Kelderman is verheugd dat hij als vijfde gaat eindigen in de Tour de France. De Nederlandse renner van BORA-hansgrohe stelde die positie zaterdag veilig tijdens de individuele tijdrit in de voorlaatste etappe.

"Ik heb in de Giro en de Vuelta al in de top tien gereden en in de Giro zelfs het podium behaald. En nu vijfde in de Tour. Daar ben ik wel heel trots op en blij mee. Dit is een mooi doel wat ik heb bereikt", zei Kelderman.

Kelderman maakte ook nog kans om een plekje te stijgen in de rangschikking, maar hij kwam daarvoor elf seconden tekort op nummer vier Ben O'Connor. Met name in het eerste gedeelte had hij het laten liggen.

"Ik werd onderweg niet op de hoogte gehouden van zijn tussentijden. Dat heb ik ook het liefst niet. Als ik iets in de tank heb, dan gooi ik dat er toch wel uit. Maar ik begreep dat het close was op het einde. Jammer, maar het is wat het is."

Kelderman opnieuw gehinderd door pijnlijke elleboog

Kelderman baalde er wel van dat hij net als twee weken geleden in de eerste tijdrit in deze Tour niet helemaal vrijuit kon fietsen. Hij werd opnieuw gehinderd door pijn aan zijn elleboog, waarop hij voor de Ronde van Frankrijk een keer was gevallen.

"Ik reed naar omstandigheden een goede tijdrit, dus daar ben ik tevreden mee. Naar omstandigheden omdat ik weer last had van mijn elleboog. Die is nog steeds heel erg gevoelig. Dat was dus niet echt ideaal."

"Ik dacht bij de start van de Tour dat ik van de pijn af was, maar dat viel helaas tegen. Vanochtend tijdens de verkenning ging het voor geen meter, maar tijdens de tijdrit denk je er niet meer aan als je eenmaal in het ritme zit."

Het wordt de beste eindklassering van Kelderman in de Tour. Hij kwam in voorgaande jaren niet verder dan de 32e plaats. Zondag vinden er normaal gesproken geen verschuivingen plaats in het klassement, omdat de slotetappe zo goed als altijd uitloopt op een massasprint.