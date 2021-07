Tadej Pogacar heeft zaterdag in de voorlaatste etappe van de Tour de France de eindzege officieus veiliggesteld. De Sloveen zag Wout van Aert de tijdrit van 30,8 kilometer met overmacht winnen, terwijl Wilco Kelderman er niet in slaagde om Ben O'Connor van de vierde plaats in het algemeen klassement te stoten.

De strijd om de eindzege is al enige tijd niet spannend meer. De uitblinkende Pogacar begon de relatief vlakke tijdrit van Libourne naar Saint-Émilion met een voorsprong van 5 minuten en 45 seconden op zijn naaste belager Jonas Vingegaard, die in de tweede tijdrit van deze Tour verrassend genoeg wel een stuk sneller was.

De Jumbo-Visma-renner snoepte 26 seconden van zijn achterstand op Pogacar af en stelde de tweede plek op het podium veilig, voor Richard Carapaz. De Colombiaan van INEOS Grenadiers begon de tijdrit met een achterstand van zes seconden op Vingegaard, maar deed ongeveer anderhalve minuut langer over zijn race tegen de klok dan het Deense talent.

Kasper Asgreen begon om 15.00 uur al aan zijn tijdrit en zette de toon met een fraaie tijd van 36.14, maar de Deen zag dat Van Aert liefst 21 seconden sneller was (35.53). De Belg van Jumbo-Visma boekte zijn tweede dagzege deze Tour, nadat hij de elfde etappe op zijn naam schreef. Asgreen eindigde de tijdrit als tweede, voor Vingegaard.

Top tien in negentiende etappe 1. Wout van Aert - 35.53

2. Kasper Asgreen - +0.21

3. Jonas Vingegaard - +0.32

4. Stefan Küng - +0.38

5. Stefan Bissegger - +0.44

6. Mattia Cattaneo - +0.49

7. Mikkel Bjerg - +0.52

8. Tadej Pogacar - +0.57

9. Magnus Cort - +1.00

10. Dylan van Baarle - +1.21

Kelderman pakt niet genoeg tijd terug op O'Connor

De dertigjarige Kelderman had nog zicht op de vierde plek in het algemeen klassement, maar moest 32 seconden goedmaken op O'Connor om een positie te stijgen. De Nederlander is de betere tijdrijder, maar hij pakte niet genoeg tijd terug om O'Connor van de vijfde plek te stoten. Kelderman kwam in 38 minuten en 13 seconden over de streep, zijn Australische concurrent in 38 minuten en 33 seconden.

Desondanks kan Kelderman terugkijken op een uitstekende Tour. De renner van BORA-hansgrohe eindigde nooit eerder in de top tien van het algemeen klassement in de belangrijkste ronde van het jaar. Hij werd al wel eens derde (2020) en zevende (2014) in de Giro d'Italia en vierde in de Vuelta (2017).

Het is het tweede jaar op rij dat Pogacar de Tour de France op zijn naam gaat schrijven. De Sloveen van UAE Team Emirates won deze Ronde van Frankrijk al drie etappes, net als in 2020.

De Tour de France wordt zondag afgesloten met de traditioneel vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs, maar dan verandert er normaal gesproken niks meer in het algemeen klassement. Het peloton vertrekt uit Chatou en finisht 108 kilometer later in de Franse hoofdstad.