Na drie weken waarin hij continu in de achterhoede reed, sluit Chris Froome de Tour de France zondag in Parijs zo goed als zeker als 134e af. De viervoudig winnaar heeft desondanks enorm genoten van deze editie.

Na de tijdrit van zaterdag, waarin Froome opnieuw in de achterhoede eindigt, neemt hij ruim een half uur de tijd om interviews te geven aan media uit tal van landen. Tegenover elke verslaggever is hij even vriendelijk en beleefd en tussendoor maakt hij tijd om naar fans te zwaaien.

"Ik ben dol op deze sport. Het is loodzwaar, maar ik houd oprecht van fietsen op het hoogste niveau", vertelt Froome, die in 2017 de laatste van zijn vier Tour-zeges boekte. De 36-jarige Brit belandde in 2019 na een valpartij tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné met meerdere botbreuken in het ziekenhuis. Sindsdien kwam hij niet meer in de buurt van zijn oude niveau.

In de Tour zette hij weer een stap in zijn herstelproces. "Door mijn blessure en het coronavirus heb ik de laatste jaren weinig kunnen koersen. Het was voor mij een belangrijk doel om weer een wedstrijd van dit kaliber uit te rijden. Alle acceleraties zijn na drie weken veel makkelijker te volgen dan in het begin. Dat is een goed teken voor mij."

Chris Froome eindigde in deze Tour de France tot dusver in geen enkele etappe bij de eerste zeventig. Foto: Getty Images

Froome dacht nooit aan opgeven

"Hoewel ik elke dag achterin heb gereden, was het een grote stap voor mij om hier te zijn en de race uit te rijden", stelt Froome tevreden vast. "Zeker in een jaar waarin zo veel renners uitvielen."

"Want het was een hele zware Tour. Er is elke dag keihard gekoerst. En je ziet heel veel gewonde of uitgeputte renners rondrijden in het peloton."

Froome kwam zelf in de eerste rit ook hard ten val. "Dat heeft me veel kracht gekost, maar ik heb nooit aan opgeven gedacht. Ik ben heel blij dat ik morgen in Parijs ben."

Froome schoot fan te hulp na val in ravijn

Bij een gebrek aan prestaties kwam Froome deze Tour vooral in het nieuws door een reddingsactie op de Col du Portet. Samen met Philippe Gilbert en Christopher Juul-Jensen schoot hij vlak na de finish een fan te hulp die op zijn fiets 20 meter in het ravijn was gevallen.

"Het was een kleurrijke Tour, op elk vlak", lacht Froome als hij aan het moment wordt herinnerd. "Ik geloof niet dat die man doorhad dat het Chris Froome was die hem kwam helpen. Het leek erop of hij een hersenschudding had; hij had totaal niet door wat er gebeurd was."

Na de Tour gaat Froome met zijn ploeg Israel Start-Up Nation overleggen hoe de rest van zijn seizoen eruit gaat zien. Deelname aan de Vuelta a España is daarbij een optie.

"Eén ding staat vast: ik zou volgend jaar heel graag weer de Tour rijden", zegt de Brit. "Het is geen geheim dat ik nog altijd hoop terug te keren op mijn oude niveau. Daar ga ik heel hard voor werken."

Als hij na alle interviews wegrijdt, krijgt hij applaus van het Franse publiek. Bij zijn vier Tour-zeges werd hij nog regelmatig uitgejouwd door toeschouwers. "De steun van de fans was echt geweldig. Ik heb nog nooit zo van een Tour genoten als dit jaar."