André Greipel beëindigt na dit seizoen zijn wielercarrière. De 39-jarige Duitse sprinter van Israel Start-Up Nation zou aanvankelijk volgend jaar pas stoppen, maar doet dat dus al over een klein half jaar.

Het betekent dat Greipel zondag voor de laatste keer een etappe in de Tour de France rijdt. Hij was in het verleden met elf ritzeges zeer succesvol in de belangrijkste koers van het jaar. Ook in de Giro d'Italia (zeven) en Vuelta a España (vier) won hij ritten. Zijn laatste dagsucces in een van de grote rondes dateert van 2017.

"De rit naar de Champs-Élysées wordt mijn laatste rit in de Tour. Na 2021 ga ik met pensioen. Ik ben heel blij met wat ik bereikt heb. Ik kijk niet boos terug. Integendeel, ik kijk met veel plezier naar de toekomst. Ik kan nu veel tijd met mijn familie spenderen. Ik hoop op een of andere manier in de wielerwereld te blijven."

De laatste jaren behoort Greipel al niet meer tot de beste sprinters van het peloton. Hij was dit jaar nog wel de beste in een etappe in de Ruta del Sol. Dat was zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau sinds 2018, toen hij twee etappes in de Tour Down Under op zijn naam schreef.

In deze Tour heeft Greipel nog niet serieus mee kunnen strijden om de ritzeges. Zijn beste resultaat in de massasprints was de zesde plaats in de twaalfde etappe. Verder eindigde hij een keer als zevende, achtste en tiende. In het puntenklassement is hij terug te vinden in de achterhoede.

Greipel is bezig aan zijn tweede seizoen bij Israel Start-Up Nation, waarbij hij momenteel ploeggenoot is van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome. Hij was eerder actief bij Wiesenhof, T-Mobile, HTC-Columbia, Omega-Pharma-Lotto, Lotto-Belisol, Lotto Soudal en Arkéa Samsic.