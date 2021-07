Wout van Aert vliegt over de wegen in Frankrijk! De Belg van Jumbo-Visma is liefst 24 seconden sneller dan Stefan Küng en Kasper Asgreen bij het tweede tussenpunt. Nog 10 kilometer te gaan. Van Aert is hard op weg naar de zege in deze tijdrit. Of gooit Tadej Pogacar roet in het eten?