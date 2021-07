Op de avond van de laatste etappe van de Tour de France stappen drie Nederlandse olympiërs in Parijs direct op het vliegtuig naar Tokio. Zes dagen later staat de olympische wegwedstrijd al op het programma.

De laatste Tour-etappe eindigt naar verwachting rond 19.15 uur op de Champs-Élysées. Om 23.30 uur stijgt het vliegtuig van Wilco Kelderman, Bauke Mollema en Dylan van Baarle op richting Tokio.

Ze vormen samen met Tom Dumoulin en baanwielrenner Yoeri Havik (doordat de wielerbond slechts een beperkt aantal deelnemers naar Tokio mag afvaardigen, rijdt Havik zowel op de baan als op de weg) de Nederlandse equipe die op het parcours nabij de vulkaan Mount Fuji een gooi naar de medailles wil doen.

"Tom is zaterdag al vertrokken en ik geloof dat Yoeri nog wat later naar Japan afreist", zegt Van Baarle tegen NU.nl. De korte aanpassingstijd na een lange vlucht en zeven uur tijdsverschil tussen Tokio en West-Europa is niet ideaal, beaamt hij.

"Maar voor de renners die de Tour hebben gereden, kan het nooit ideaal zijn. Dat geldt niet alleen voor ons drieën, maar ook voor veel renners uit andere landen."

Dylan van Baarle beleefde met zijn ploeg INEOS Grenadiers een teleurstellende Tour de France.

Veel buitenlandse renners vliegen dag later

Veel andere renners die de Tour hebben gereden en aan de Olympische Spelen zullen deelnemen (onder wie geletruidrager Tadej Pogacar), vertrekken maandag pas naar Japan.

"Ik denk dat onze vlucht op zondagavond de beste oplossing is", zegt Van Baarle. "We landen maandagavond Japanse tijd, dan kunnen we meteen gaan slapen en daar in het dagritme komen."

Van Baarle, Mollema en Kelderman hebben niet overwogen om eerder af te stappen in de Tour om uitgerust naar Tokio te gaan, zoals de Canadees Michael Woods en de Colombiaan Miguel Ángel López wel deden.

Kelderman staat op de vijfde plaats in het algemeen klassement en Mollema won voor de tweede keer in zijn carrière een etappe in de Tour. "Wilco en Bauke zijn in goede vorm en ik voel me ook nog oké na drie weken Tour", aldus Van Baarle.

De laatste Tour-etappe begint om 16.30 uur. Normaal gesproken worden er geen verschillen meer gemaakt in de traditionele slotrit naar Parijs.