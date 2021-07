Tadej Pogacar reed de afgelopen drie weken als een alleenheerser door Frankrijk. De jonge Sloveen van UAE Emirates, die de eindzege zaterdag in de tijdrit officieus veiligstelde, liet er geen misverstand over bestaan dat hij de beste renner van de Tour de France was. Zeven cruciale momenten die tot zijn tweede eindzege leidden.

1. Bonificatieseconden in de heuvelritten

De Tour begint in het grillige landschap van Bretagne, waar klassiekerrenners als Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel kans zien om de gele trui te pakken. Ook Pogacar toont aan over meer dan voldoende explosiviteit te beschikken op de korte maar steile klimmetjes.

In de door Van der Poel gewonnen tweede etappe komt Pogacar tweemaal als tweede boven op de Mûr-de-Bretagne. Daarmee pakt hij in totaal elf bonificatieseconden, waarmee hij direct een tikje uitdeelt aan de concurrentie.

Tadej Pogacar eindigde als tweede in de door Mathieu van der Poel gewonnen rit naar de Mûr-de-Bretagne.

2. Concurrenten onderuit bij valpartijen

Die concurrentie krijgt in de derde etappe een nog veel hardere klap te verwerken. Door het gedrang op de soms gevaarlijke wegen in Bretagne komen Pogacars voornaamste concurrenten zwaar ten val. Primoz Roglic (vorig jaar op de voorlaatste dag door Pogacar uit de gele trui gereden) gaat onderuit nadat hij volgens zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma een bodycheck had gekregen van de Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli. Na enkele dagen verder ploeteren moet Roglic de Tour verlaten.

In dezelfde etappe valt Geraint Thomas door eigen toedoen. Bij de Tour-winnaar van 2018 moet zijn schouder terug in de kom gezet worden, waarna hij het restant van de Tour zijn beoogde niveau niet meer benadert.

Primoz Roglic werd vooraf gezien als voornaamste rivaal van Tadej Pogacar, maar moest al vroeg opgeven.

3. Op eenzame hoogte in de tijdrit

"Een van de grootste drijfveren voor mij deze Tour is aantonen dat ik geen eendagsvlieg ben", zegt Pogacar. Critici stelden dat hij vorig jaar alleen hoefde aan te haken bij Roglic en het controlerende Jumbo-Visma, waarna hij in de tijdrit op de voorlaatste dag min of meer bij toeval de Tour won doordat hij een superdag had. Pogacar is erop gebrand hun ongelijk aan te tonen.

Tijdens de eerste individuele tijdrit in deze Tour, de vijfde rit, bewijst Pogacar een geweldig tijdrijder te zijn. Hij raffelt de 27 kilometer tussen Changé en Laval af in precies 32 minuten en is daarmee negentien seconden sneller dan nummer twee Stefan Küng.

Tadej Pogacar in de eerste tijdrit op weg naar zijn eerste etappezege deze Tour.

4. Indrukwekkende aanval naar Le Grand-Bornand

Uiteindelijk boekt Pogacar drie etappezeges deze Tour, maar de meeste indruk maakt hij zonder te winnen in de achtste etappe naar Le Grand-Bornand. In de stromende regen rijdt hij al op de voorlaatste klim weg uit het peloton en neemt hij in 31 kilometer ruim drie minuten voorsprong op zijn concurrenten.

De Belgische vluchter Dylan Teuns wint die dag de etappe, maar Pogacar wint daar feitelijk de Tour. Zijn voorsprong op alle andere klassementsrenners bedraagt nog voor de eerste rustdag al ruim vier minuten. De rest weet dat ze normaal gesproken hooguit tweede kunnen worden.

Tadej Pogacar na zijn lange aanval in de stromende regen op weg naar Le Grand-Bornand.

5. Aangeboren talent om snel te herstellen

Een van Pogacars grootste talenten is zijn herstelvermogen, waardoor hij meerdere dagen op rij een topprestatie kan leveren. "Al toen ik heel jong was, zeiden trainers tegen mij dat ik heel goed herstelde van zware inspanningen", vertelt Pogacar. "Eerst geloofde ik dat niet zo, maar naarmate ik ouder werd merkte ik dat ze gelijk hadden. Daarom ben ik zo van etappekoersen gaan houden."

De dag na zijn lange aanval naar Le Grand-Bornand blijkt Pogacar uitstekend hersteld te zijn. In de Alpenrit naar Tignes rijdt hij opnieuw weg bij zijn concurrenten. Het verschil bedraagt ditmaal niet drie minuten, maar dertig seconden. Maar de moed zakt de andere renners nog verder in de schoenen.

Geen spoor van vermoeidheid bij Tadej Pogacar na enkele zware etappes.

6. Consolideren in de hitte

Toch hebben de andere klassementsrenners nog een sprankje hoop. Want hoe presteert Pogacar in de hitte? De Tour die hij vorig jaar won, werd vanwege de coronacrisis grotendeels in september verreden. En in de eerste tien dagen van deze Tour is het ook vaak slecht weer. In de etappe waarin tweemaal de Mont Ventoux moet worden beklommen, is het met een graad of 26 wel behoorlijk warm.

Pogacar blijkt inderdaad te kloppen; Jonas Vingegaard rijdt op de laatste beklimming van de iconische berg een halve minuut bij hem weg. "Ik ging over de limiet en begon te kraken", vertelt Pogacar. "Maar ik wist dat we bijna boven waren en ben niet in paniek geraakt. Ik ben mijn eigen tempo gaan rijden."

Doordat Pogacar zijn kalmte bewaart, blijft het gat met de renner van Jumbo-Visma te overzien en kan hij in de afdaling met behulp van Richard Carapaz en Rigoberto Urán zelfs terugkeren in het wiel van de jonge Deen.

De drie beste renners van deze Tour: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Richard Carapaz.

7. Geïsoleerd in de Pyreneeën, maar wél weer de beste

Pogacar laat deze Tour geen mogelijkheid voorbijgaan om zijn ploeggenoten van UAE Emirates te prijzen. De waarheid is echter dat hij bij een middelmatige ploeg rijdt en de Tour vooral op eigen kracht wint. Sterkere ploegen als INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en Movistar slagen er in de tweede en derde week regelmatig in om Pogacar te isoleren van zijn helpers.

Maar ook als de geletruidrager er in de Pyreneeën alleen voor staat, geeft hij geen krimp. Zijn voorsprong consolideren is aanvankelijk het devies en aanvallen van Vingegaard, Carapaz en Urán pareert hij ogenschijnlijk zonder veel moeite.

In de etappes naar de Col du Portet en Luz Ardiden laat Pogacar nog eens ondubbelzinnig zien wie de beste renner van de Tour is door zijn tweede en derde ritzege te boeken. "Met de finish bergop waren dit de ideale ritten voor mij om te winnen. Daarom heeft mijn ploeg de hele dag het gat met de kopgroep klein gehouden, zodat ik het af kon maken", weet hij de credits toch nog een beetje aan zijn teamgenoten te geven.