De Tour de France wordt zondag volgens traditie afgesloten met een champagnerit naar de Champs-Élysées in Parijs. De eindzege van Tadej Pogacar staat officieus al vast, maar de grote vraag is of Mark Cavendish zijn 35e ritzege ooit kan boeken en het record kan vestigen.

Na drie loodzware weken koers door Frankrijk ontkurken de 142 overgebleven renners even na 16.30 uur de champagne om het einde van de Tour te vieren. Hoewel de etappe naar Parijs op papier als een serieuze rit staat ingetekend, maken de renners er traditiegetrouw een trainingsritje van. Normaal gesproken wordt er pas gekoerst als de renners de Champs-Élysées in Parijs opdraaien.

Pogacar zal in de openingsfase van de 108 kilometer lange rit vanzelfsprekend het vaakst het champagneglas laten klinken. De 22-jarige Sloveen was superieur in de tijdritten en in het hooggebergte en mag zich, als hij op zijn fiets blijft zitten, voor het tweede jaar op rij de winnaar van de Tour de France noemen. Met zijn ploeggenoten van UAE Emirates zal hij ongetwijfeld een aantal keren poseren voor de fotografen op de motoren.

Na 46 kilometer koers, waarin de renners nog een klimmetje van de vierde categorie bedwingen, draaien de renners Parijs binnen, waarna ze acht lokale ronden over de brede wegen van de Champs-Élysées rijden.

Onderweg is er nog een tussensprint voor de puntentrui, die stevig om de schouders van Cavendish zit. In tegenstelling tot vorig jaar is er nu wél publiek welkom langs de kant. De wielerfans moeten wel een coronapas bij zich hebben en een mondkapje dragen.

Cavendish kan alleen recordhouder worden

De slotrit van de Tour de France is in de regel een prooi voor de sprinters. De laatste keer dat een niet-sprinter zegevierde was in 2005, toen Alexandre Vinokourov en zijn medevluchters Bradley McGee en Fabian Cancellara het peloton nipt voorbleven. Sindsdien draaide de etappe altijd uit op een klassieke massasprint.

Mocht het weer zover komen, dan zijn alle ogen gericht op Cavendish. Na enkele donkere jaren is de 36-jarige Brit van Deceuninck-Quick-Step bezig aan zijn tweede jeugd en boekte hij in deze Tour al vier ritzeges. Die laatste ritzege was zijn 34e in totaal, waarmee hij het record van Eddy Merckx evenaarde. Bij een ritzege op de Champs-Élysées is hij dus alleen recordhouder. Cavendish weet hoe het is om te winnen in Parijs, want hij schreef de slotrit al vier keer op zijn naam.

De concurrentie van Cavendish moet komen van sprinters als Jasper Philipsen, Wout van Aert, Nacer Bouhanni en Michael Matthews. Laatstgenoemde moet winnen om de achterstand van 35 punten op Cavendish in het puntenklassement goed te maken. Op de streep liggen vijftig punten voor de winnaar te wachten.

De vraag is of de Nederlander Cees Bol nog een rol van betekenis kan spelen op de Champs-Élysées. De Noord-Hollander stelde deze Tour teleur met een zesde plaats als beste resultaat, maar een zege in Parijs zou alles goedmaken.

Start: 16.30 uur

Finish: rond 19.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mark Cavendish

⭐⭐⭐⭐ Wout van Aert, Jasper Philipsen

⭐⭐⭐ Nacer Bouhanni, Michael Matthews

⭐⭐ Cees Bol, André Greipel

⭐ Danny van Poppel, Jasper Stuyven