Mark Cavendish heeft vrijdagavond zijn excuses aangeboden voor een woede-uitbarsting voor het begin van de negentiende etappe van de Tour de France. Op videobeelden was te zien dat de Brit tekeerging tegen een mecanicien van zijn ploeg.

De 36-jarige Cavendish was op dat moment boos over de afstelling van zijn fiets en liet dat in het openbaar luid en duidelijk weten voordat hij de teambus van Deceuninck-Quick-Step indook.

"Als renners worden we in de Tour de France in gevaarlijke situaties gebracht en ik wil dat mijn fiets perfect is, om me te helpen veilig te blijven. Mijn fiets had wat problemen toen ik er vanmorgen op stapte. Desondanks had ik publiekelijk niet zo moeten reageren", schrijft Cavendish op Instagram.

"Ik ben al meer dan tien jaar zeer goed bevriend met mijn mecaniciens en ze hebben onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat ik altijd veilig en succesvol kan zijn. Hoewel ze weten dat ik opvliegend kan zijn als ik gestrest ben, verdient niemand het om een grote mond te krijgen, vooral niet degenen om wie je geeft."

Cavendish won deze Tour al vier etappes en staat inmiddels op gelijke hoogte met recordhouder Eddy Merckx, die 34 ritten in de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef. "Ik heb nog steeds de groene trui en ik heb zondag de slotetappe naar Parijs nog", doelde hij op zijn laatste kans in deze editie om het 46 jaar oude record van de Belgische oud-renner te breken.

De Tour de France gaat voor Cavendish op zaterdag verder met een tijdrit van Libourne naar Saint-Émilion over 30,8 kilometer. Cavendish start al als derde, om 13.08 uur. Geletruidrager Tadej Pogacar is om 17.19 uur de laatste renner die start.

Tips voor de appgebruikers: klik op de tweet om de video te bekijken.