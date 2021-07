Tadej Pogacar vond het vrijdag een grote eer om samen met Eddy Merckx op het podium te staan in de Tour de France. De Sloveen werd er verlegen van toen de Belgische wielerlegende voorspelde dat de hij meer dan vijfmaal de gele trui zou gaan winnen.

"Ik vond het echt groots om daar met hem op het podium te staan", zei Pogacar na de huldiging in Libourne. In de vlakke negentiende etappe behield de kopman van UAE Emirates zonder problemen de gele trui.

Als er geen gekke dingen gebeuren, dan wordt de 22-jarige Pogacar zondag in Parijs voor de tweede maal gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Hij is oppermachtig deze editie en heeft bijna zes minuten voorsprong op de nummer twee.

Merckx noemde Pogacar "de Nieuwe Kannibaal", als verwijzing naar de bijnaam die hij zelf kreeg vanwege zijn talloze zeges in de jaren zestig en zeventig.

"Pogacar is buitengewoon sterk. Ik zie hem de komende jaren verschillende edities van de Tour winnen. Als hem niets overkomt, kan hij zeker meer dan vijf keer de Tour de France winnen", zei Merckx tegen Sporza. De 76-jarige Belg is gedeeld recordhouder met vijf eindzeges.

Die uitspraak maakte Pogacar verlegen. "Ik denk dat het nog veel te vroeg is om te spreken van een Pogacar-tijdperk of iets dergelijks. Dit is vooral het tijdperk waarin veel jonge renners opstaan, ik verwacht het komende decennium veel mooie gevechten", zei hij.

Mark Cavendish en Eddy Merckx voor de start van de negentiende Tour-etappe. Mark Cavendish en Eddy Merckx voor de start van de negentiende Tour-etappe. Foto: ANP

Merckx hoopt dat Cavendish zijn record verbetert

Merckx was in de Tour op uitnodiging van de burgemeester van startplaats Mourenx. Na een indrukwekkende etappezege van de Belg in de Tour van 1969 in dat stadje werd het plaatselijke wielerstadion naar hem vernoemd.

In het Velodrome Eddy Merckx sprak de naamgever lovende woorden over Mark Cavendish. De verwachting was dat de Brit vrijdag Merckx' recordaantal van 34 etappezeges zou verbeteren.

"Ik hoop echt dat Mark zijn 35e zege pakt", lachte Merckx op het startpodium. "Want dan ben ik van al die vragen af." Er kwam echter geen massasprint in Libourne; Matej Mohoric won na een lange vlucht.

Pogacar is de 'Kannibaal' van deze Tour: al drie etappezeges, de gele trui, witte trui en de bolletjestrui. Pogacar is de 'Kannibaal' van deze Tour: al drie etappezeges, de gele trui, witte trui en de bolletjestrui. Foto: ANP

Pogacar kan in tijdrit zevende etappezege boeken

Misschien kan Pogacar het record van Cavendish en Merckx in de toekomst wel bedreigen. De Sloveen heeft op 22-jarige leeftijd al zes Tour-etappes op zijn naam staan. Toen Cavendish zo oud was, moest hij zijn eerste zege nog boeken.

Mogelijk pakt Pogacar zaterdag zijn zevende dagsucces, in de 30 kilometer lange tijdrit tussen Libourne en Saint-Émilion. De chronorace is wel beduidend vlakker dan de tijdrit die hij eerder deze Tour met overmacht won.

"Ik heb het parcours verkend, het is erg snel en niet te ingewikkeld", vertelde Pogacar. "Het bevalt me wel."

"Ik ben heel relaxed en voel geen enkele stress voor de tijdrit. Na de Pyreneeën zijn mijn benen wel vermoeid, maar ik heb zin om er een mooie dag van te maken."

Pogacar gaat om 17.19 uur als laatste renner van start in de tijdrit.