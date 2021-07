Wilco Kelderman was vrijdag in de negentiende etappe van de Tour de France betrokken bij een valpartij. De nummer vijf van het algemeen klassement kon zijn weg vervolgen en kwam met alle andere klassementsrenners in het peloton over de finish.

"Het was jammer dat Wilco betrokken was bij de tweede grote valpartij, maar gelukkig gaat het goed met hem op wat schaafwonden na. Het is echter niet de ideale situatie richting de tijdrit van morgen", zei sportief directeur Enrico Poitschke van BORA-hansgrohe.

Kelderman ging woensdag in de zeventiende etappe ook al onderuit. Hij viel met zijn gezicht vol op het asfalt, maar eindigde desondanks knap als zesde en verloor amper tijd op zijn concurrenten in de strijd om een plek in de top vijf.

In de eerste tijdrit van deze Tour, ruim twee weken geleden in de vijfde etappe, moest Kelderman genoegen nemen met de 27e plaats. Hij had toen last van verwondingen aan een elleboog van een eerdere valpartij.

Kelderman mag hopen dat hij in de tijdrit stijgt in het algemeen klassement. Hij heeft 32 seconden achterstand op nummer vier Ben O'Connor en 1.21 minuten voorsprong op nummer zes Enric Mas. Keldermans beste eindklassering in de Tour is de 32e plaats.

De tijdrit van zaterdag gaat van Libourne naar Saint-Émilion en kent een lengte van 30,8 kilometer. Na de chronorace zullen er geen veranderingen meer plaatsvinden in het algemeen klassement, aangezien de slotetappe van zondag normaliter eindigt in een massasprint.