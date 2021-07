Woede bleek vrijdag een uitstekende drijfveer voor Matej Mohoric. De Sloveen won zijn tweede etappe in de Tour de France, nadat hij de laatste dagen was opgetreden als een soort woordvoerder van het in opspraak geraakte Bahrain Victorious.

Toen Mohoric in Libourne na een solo van 26 kilometer als etappewinnaar over de streep kwam, wees hij op de sponsornaam op zijn tricot, legde hij een vinger op zijn lippen en maakte een gebaar alsof hij zijn mond dichtritste. "Het was een teken voor alle mensen die twijfelen aan de prestaties van Bahrain Victorious", verklaarde hij.

"Ze moeten voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Want wij offeren veel op om zo goed te zijn. We gaan op trainingskamp, nemen de juiste voeding, noem maar op. We presteren goed en daar trainen we keihard voor."

Donderdagavond kamden zo'n vijftig Franse agenten het rennershotel van Bahrain Victorious uit op zoek naar aanwijzingen voor het bezit van verboden middelen. De aanklager in Marseille, die het onderzoek leidt, meldde dat de ploeg verdacht wordt van het bezit en transport van verdovende middelen. Het onderzoek werd al begin juli opgestart.

Mohoric treedt op als boegbeeld van ploeg

De telefoons van enkele renners van Bahrain Victorious werden in beslag genomen en ze konden pas ver na middernacht gaan slapen, zonder een fatsoenlijke maaltijd te hebben gekregen.

Sinds de politie-inval treedt Mohoric op als een boegbeeld van zijn ploeg. Hij stond bij elke start en finish uitgebreid de pers te woord om te vertellen dat hij en zijn ploeggenoten niets te verbergen hebben.

Daarnaast was hij vastberaden om de frustratie van de plotselinge politie-inval van zich af te fietsen. Zowel donderdag als vrijdag trok Mohoric getergd ten aanval.

'Ik heb nooit iets illegaals gezien bij de ploeg'

"In het begin voelde het vreemd dat mijn integriteit in twijfel werd getrokken. Maar daarna dacht ik: oké, dit is eigenlijk goed voor het wielrennen", legde Mohoric uit.

"We moeten transparant zijn en vragen over dit onderwerp beantwoorden. Want onze sport heeft nu eenmaal grote problemen gekend in het verleden", aldus de ploeggenoot van Wout Poels.

Mohoric zei nog maar eens dat hij nooit doping gebruikt heeft. "Ik heb ook nooit iets illegaals gezien in de ploeg. Als de politie mijn spullen en mijn telefoon moet doorzoeken om mijn onschuld aan te tonen, dan is dat maar zo. Dat heb ik er graag voor over."