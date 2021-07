Bij Mike Teunissen overheerst de teleurstelling na afloop van de negentiende etappe in de Tour de France. De Nederlander eindigde vrijdag als vierde in een achtervolgende groep, op een minuut van ritwinnaar Matej Mohoric.

De 28-jarige Teunissen behoorde tot een groep van twintig vluchters, waaruit Mohoric wegreed en naar zijn tweede ritzege in deze Tour soleerde.

"Vierde is net niks", baalde Teunissen na afloop bij de NOS. "Ik kom niet iedere dag in die positie, dus dan moet je er vol voor gaan. Ik zat in een grote groep, waardoor het een beetje gokken en geluk hebben was. Er waren sterke mannen en ik kon niet op alles reageren."

Mohoric begon op 26 kilometer aan zijn solo en nam al snel veertig seconden voorsprong op de achtervolgende groep, waar de samenwerking ver te zoeken was. Hierdoor werd het gat steeds groter en reed de Sloveen onbedreigd naar de zege.

Mike Teunissen maakte deel uit van een omvangrijke vluchtersgroep. Mike Teunissen maakte deel uit van een omvangrijke vluchtersgroep. Foto: Getty Images

'Slepen en daarna demarreren werkt niet'

"Mohoric ging op een lastig moment, dat was een goede actie. Ik kon niet op één renner gaan letten, iedereen let op iedereen. Dit hoort erbij", analyseerde Teunissen, die teleurgesteld was over de matige samenwerking bij de achtervolgers.

"Er reed er eentje een halve minuut voor en toen zaten er een paar te slepen, om vervolgens te demarreren. Dat werkt niet. We hadden beter kunnen gaan ronddraaien, hem terughalen en dan gaan spelen. Nu was het schakelen en rijden voor plek twee."

Eigenlijk had de Jumbo-Visma-renner niet verwacht dat hij deze Tour nog om een etappezege kon strijden. "Daarvoor was ik eigenlijk ook niet naar de Tour gekomen. Maar Wout van Aert had aangegeven dat hij zich op de tijdrit van zaterdag wilde richten."

"Vandaag was er een kansje en dan wil ik er altijd wel voor gaan. Toch een ereprijs, maar eigenlijk telt alleen winnen natuurlijk. Dus het is jammer dat dat niet is gelukt."