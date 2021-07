Matej Mohoric heeft vrijdag zijn tweede ritzege in de Tour de France geboekt. De Sloveen, die deel uitmaakte van een omvangrijke vroege vluchtersgroep, bekroonde een fraaie solo van 26 kilometer met de winst in de negentiende etappe.

De 26-jarige Mohoric bleef de achtervolgende groep een kleine minuut voor. Christophe Laporte eindigde als tweede en Casper Pedersen als derde. Mike Teunissen, die ook tot de vluchters behoorde, werd vierde.

Eerder deze Tour schreef Mohoric ook de zevende etappe met een indrukwekkende solo op zijn naam. Hij won eerder in zijn carrière onder meer een rit in de Vuelta a España en een in de Giro d'Italia.

Het peloton nam een snipperdag en kwam op ruim twintig minuten van de ritwinnaar over de streep. In de top van het algemeen klassement verandert er niets. Tadej Pogacar gaat nog altijd stevig aan de leiding en Wilco Kelderman is op de vijfde plek de beste Nederlander.

De Tour gaat zaterdag verder met een individuele tijdrit over 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion. Een dag later wordt de Franse wielerronde traditioneel afgesloten met de etappe naar de Champs-Élysées in Parijs.

Uitslag etappe 19 1. Matej Mohoric (Slo)

2. Christophe Laporte (Fra) +0.58

3. Casper Pedersen (Den)

4. Mike Teunissen (Ned) +1.02

5. Nils Politt (Dui) +1.08

6. Edward Theuns (Bel)

7. Michael Valgren (Den)

8. Georg Zimmermann (Dui)

9. Anthony Turgis (Fra) +1.10

10. Jasper Stuyven (Bel)

Teunissen behoort tot omvangrijke kopgroep

In de negentiende etappe over 207 kilometer van Mourenx naar Libourne, met alleen aan het begin een colletje van de vierde categorie, kozen zes renners al vroeg de aanval. Onder hen bevond zich Mohoric.

Met nog 100 kilometer voor de boeg kreeg het sextet gezelschap van veertien anderen, die de achtervolging hadden ingezet. Onder anderen Teunissen, Jasper Stuyven, Laporte, Ion Izagirre en Michael Valgren voegden zich bij de kopgroep.

De vluchters kregen vervolgens alle ruimte van het peloton en hadden met nog 50 kilometer te gaan tien minuten. Hierdoor werd duidelijk dat de ritwinnaar uit de kopgroep zou komen en Mark Cavendish nog even moet wachten om het recordaantal etappezeges van Eddy Merckx te kunnen breken.

Na een reeks demarrages brak de kopgroep in tweeën en bleven vooraan elf renners over, onder wie Teunissen. Mohoric vond het niet snel genoeg gaan en ging op 26 kilometer van de finish alleen verder.

De renner van Bahrain Victorious sloeg al snel een gat van veertig seconden op de achtervolgende groep. Hij bouwde die voorsprong richting de finish steeds verder uit en soleerde zo naar zijn tweede ritzege in deze Tour.