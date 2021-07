Wielerfans die zondag de slotetappe van de Tour de France willen bekijken op de Champs-Élysées in Parijs moeten daarvoor een zogenoemde coronapas bij zich hebben en een mondkapje dragen. De Tour-organisatie meldt vrijdag dat de verplichting geldt voor alle bezoekers van twaalf jaar en ouder.

De Tour eindigt traditiegetrouw met een rit naar Parijs, die wordt afgesloten met acht lokale ronden door de Franse hoofdstad en over de Champs-Élysées.

De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en restaurants, zo maakte de Franse regering deze maand bekend.

De pas geeft aan dat iemand is gevaccineerd, recent negatief is getest of al besmet is geweest met het coronavirus. Bij de viering van de Franse nationale feestdag, op 14 juli, moesten bezoekers in Parijs ook al over deze gezondheidspas beschikken.

De renners in de Tour de France vertrekken zondag om 16.15 uur vanuit Chatou naar Parijs. De finish van de etappe is rond 19.00 uur.