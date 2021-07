Intermarché-Wanty-Gobert staat vrijdag in de negentiende etappe van de Tour de France stil bij de slachtoffers van de overstromingen in Noord-Europa. De renners van de Belgische ploeg dragen rouwbanden in de relatief vlakke rit.

Duitsland en België zijn deze week het zwaarst getroffen door het noodweer en daaropvolgende overstromingen. Het dodental in Duitsland is opgelopen tot 93 en in België zijn zeker 14 personen om het leven gekomen. Bovendien worden nog veel mensen vermist.

Ook in het zuiden van Nederland zijn veel gebieden onder water komen te staan. De regering verklaarde Zuid-Limburg donderdagavond tot rampgebied. Voor zover bekend zijn er in Nederland geen doden of gewonden gevallen door het noodweer.

"Intermarché-Wanty-Gobert staan zij aan zij met de vele mensen die door deze ramp zijn getroffen", schrijft de wielerploeg in een verklaring op Twitter. "Vooral in Wallonië en de provincie Luik, de thuisbasis van veel van onze partners en grote wielerevenementen."

De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert in de Tour de France bestaat op dit moment nog uit de Nederlanders Danny en Boy van Poppel, Louis Meintjes, Jan Bakelants, Georg Zimmermann en Lorenzo Rota. Jonas Koch (ziekteverschijnselen) en Loïc Vliegen (overschrijden van tijdslimiet) doen al ruim een week niet meer mee.

De negentiende etappe van de Tour de France begint vrijdag om 12.20 uur. De relatief vlakke rit telt 209 kilometer.