Voor het tweede jaar op rij is de voorlaatste etappe van de Tour de France een individuele tijdrit. Vorig jaar zorgde Tadej Pogacar voor een sensatie door de gele trui van Primoz Roglic af te pakken, maar dit jaar is alles anders.

De destijds 21-jarige Pogacar begon op 19 september 2020 met een achterstand van 51 seconden op Roglic, die hard op weg was naar zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk. Pogacar zorgde voor een sensatie: hij won de tijdrit en was bijna twee minuten sneller dan Roglic, die hierdoor de gele trui kwijtraakte.

In deze Tour ziet de situatie er heel anders uit. Roglic hield het met verwondingen van een eerdere valpartij voor de start van de negende etappe voor gezien en Pogacar rijdt al sinds de achtste rit comfortabel in het geel.

De organisatie van de Tour hoopte dit jaar ongetwijfeld weer op een sensationele ontknoping, maar dat zit er onder normale omstandigheden niet in. De verschillen zijn nu nog groter: Pogacar heeft 5.45 minuten voorsprong op nummer twee Jonas Vingegaard en 5.51 minuten op nummer drie Richard Carapaz. Een strijd om plek twee lijkt dan ook het waarschijnlijkst.

Het profiel van de twintigste etappe van de Tour de France. Het profiel van de twintigste etappe van de Tour de France. Foto: Bart-Jan Dekker

Pogacar kan Tour extra glans geven

De tweede en laatste tijdrit van deze Tour heeft een lengte van 30,8 kilometer en is daarmee net iets langer dan de eerste tijdrit (27,2 kilometer). Pogacar won die etappe, gevolgd door Stefan Küng (op 19 seconden) en Vingegaard (op 27 seconden).

Pogacar, die net als vorig jaar ook de leider in het berg- en jongeren klassement is, kan zijn vierde etappezege in deze Tour boeken. Met een overwinning in de gemeente Saint-Émilion zou de renner van UAE Emirates zijn prestatie van vorig jaar verbeteren. Toen boekte hij in totaal drie ritzeges.

Start eerste renner: 13.05 uur

Finish laatste renner: 18.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, Stefan Küng

⭐⭐ Wout van Aert, Kasper Asgreen

⭐ Richie Porte, Stefan Bissegger