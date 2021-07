Miguel Ángel López en Michael Woods gaan vrijdag niet van start in de negentiende etappe in de Tour de France. De Movistar-kopman en de Israel Start-Up Nation-renner gaan zich richten op respectievelijk de Vuelta a España en de Olympische Spelen.

De 27-jarige López en de 34-jarige Woods zijn allebei meerdere keren onderuitgegaan in deze Tour de France en hebben geen belang meer bij de laatste drie etappes. Beide renners nemen extra rust om zich te kunnen voorbereiden op de rest van het seizoen.

López zal namens Movistar de Vuelta a España gaan rijden. De Spaanse ronde begint op 14 augustus. De Colombiaan, die niet is geselecteerd voor de Olympische Spelen, stond in de Tour op plaats 35 in het algemeen klassement. López, die vorig jaar nog zesde werd, had een achterstand van 1 uur, 48 minuten en 32 seconden op leider Tadej Pogacar.

Woods richt zich op de Olympische Spelen in Tokio. De wegwedstrijd is volgende week zaterdag al. De Canadees was in Frankrijk nog lang in de race om de bolletjestrui, maar kwam uiteindelijk tekort om het bergklassement te winnen. Hij stond vierde met 72 punten. In het algemeen klassement was Woods de nummer 27.

De Tour de France gaat vrijdag met 142 renners verder. Het peloton trekt van Mourenx naar Libourne (207 kilometer) en de verwachting is dat er een massasprint zal komen. Mark Cavendish kan een recordaantal van 35 ritoverwinningen in de Tour boeken.