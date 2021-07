Na vijf dagen van afzien op heuvels en bergen hervat Mark Cavendish vrijdag zijn jacht op het recordaantal etappezeges in de Tour de France. Het zou het verhaal van zijn ongelooflijke comeback helemaal afmaken.

Negen maanden geleden dacht Cavendish nog dat zijn carrière voorbij was. Na Gent-Wevelgem rolden de tranen over zijn wangen bij de gedachte dat hij na een aantal magere jaren afscheid leek te moeten nemen van zijn sport.

Alleen zijn oude ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step geloofde nog in de 36-jarige Brit en bood hem een contract aan. Dat Cavendish dit jaar de Tour zou rijden, hadden beiden niet kunnen voorzien.

"Ik heb me het hele jaar voorbereid alsof ik de Tour wél zou gaan rijden", vertelt Cavendish. "Ook al wist ik dat de kans 99 procent was dat het niet zou gebeuren. Maar als je een echte prof bent, dan ga je uit van dat ene procent."

Door een knieblessure van sprinter Sam Bennett werd Cavendish een week voor de Tour-start toch geselecteerd. De tranen van verdriet in Wevelgem maakten in Frankrijk plaats voor tranen van pure vreugde. Cavendish won liefst vier massasprints en evenaarde het record van 34 etappezeges van Eddy Merckx.

Cavendish elke bergetappe nerveus voor tijdslimiet

Buiten de schijnwerpers streed hij in de bergetappes om niet uit de Tour te worden gezet. "Ik ben elke dag nerveus geweest voor de tijdslimiet", zegt Cavendish. "Het heersende beeld is dat de grupetto grappend en grollend naar de finish rijdt. Maar het was telkens een loodzware strijd."

Donderdag kwam hij als 144e en laatste van alle renners binnen. "Ik was echt geëmotioneerd toen ik over de streep kwam. Alle obstakels naar Parijs zijn achter de rug", zei Cavendish. "En de Tourmalet, wat veracht ik die klim. Ik ben hem denk ik al tien keer opgereden in mijn carrière, ik vind het echt de naarste klim van de Tour."

Cavendish kwam in de laatste vijf etappes telkens bij de laatste tien renners over de finish. De 36-jarige sprinter werd de Pyreneeën over geloodst door ploegmaats Michael Mørkøv, Davide Ballerini, Tim Declercq en Dries Devenyns.

Dankzij hun werk kan Cavendish vrijdag in Libourne en zondag op de Champs-Élysées een gooi doen naar het recordaantal van 35 etappezeges in de Tour de France.

'Mijn ploeg is enige reden dat ik kan winnen'

Als Cavendish gevraagd wordt naar de oorzaak van zijn sterke comeback in deze Tour, is zijn antwoord stellig: "Mijn ploeg. Deceuninck-Quick-Step is de beste ploeg van het peloton en mijn teammaats zijn de enige reden dat ik hier kan winnen."

Bij zijn vier etappezeges werd Cavendish steeds perfect afgeleverd door zijn sprinttrein bestaande uit Kasper Asgreen, Ballerini en Mørkøv. "Ik hoefde alleen hun wiel te volgen en het in de laatste 200 meter af te maken. Het is een voorrecht om met deze jongens te werken", zei Cavendish.

"Maar ik ben ze nog dankbaarder voor het werk dat ze in de bergen voor me hebben gedaan. Buiten het zicht van de camera's hebben ze zich elke dag voor me opgeofferd. Het is ongelooflijk wat de renners in deze ploeg voor elkaar over hebben."

Na 2011 kan Cavendish voor de tweede keer in zijn carrière de groene trui winnen. Na 2011 kan Cavendish voor de tweede keer in zijn carrière de groene trui winnen. Foto: AP

In het groen naar Parijs

Met een voorsprong van 38 punten op Michael Matthews in het puntenklassement begint Cavendish aan de laatste drie etappes tot Parijs. "Alles heeft mijn hele carrière alleen om winnen gedraaid. Als dat lukt, dan komt de groene trui vanzelf, als een bonus", zegt de routinier.

"Ik wil gewoon winnen, verder niets. Die honger was voor mijn 1e, 3e, 33e of 35e etappezege in de Tour precies hetzelfde."

Daarnaast hoopt Cavendish mensen te inspireren met zijn comeback. "Als er maar één jongetje is dat mij op tv heeft gezien en daardoor besluit te gaan fietsen, zou me dat ontzettend gelukkig maken. Dat is voor mij belangrijker dan het record van Merckx."