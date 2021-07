In de laatste bergetappe van de Tour de France schoof Wilco Kelderman nog een plek op in het algemeen klassement. De kopman van BORA-hansgrohe is tevreden met zijn vijfde plaats.

"Ik had niet de beste benen vandaag na mijn valpartij van gisteren, ik was nog een beetje stram. En in zo'n laatste bergetappe gaat iedereen er natuurlijk vol voor", zei Kelderman na de Pyreneeënrit naar Luz Ardiden.

Daarin kwam hij als negende boven, iets meer dan een halve minuut na ritwinnaar en geletruidrager Tadej Pogacar. Rigoberto Urán, die tot donderdag vierde stond in het klassement, beleefde een slechte dag en verloor ruim acht minuten.

"Zo zie je maar dat er op het laatst nog dingen kunnen veranderen", stelde Kelderman vast. "Het is voor iedereen een heel zware Tour geweest."

Schelling spreekt van 'pokkezware Tour'

Ook Keldermans ploeggenoot Ide Schelling beleefde drie pittige weken in Frankrijk. "De laatste bergrit zit er op, eindelijk! Want het is een pokkezware Tour", zei Schelling, die in de eerste Tour-week nog de bolletjestrui droeg.

"Ik ben blij dat ik Parijs ga halen, zoals het er nu naar uitziet. En dat Wilco vijfde staat in het klassement is echt hartstikke mooi."

"En misschien kan hij nog een plekje stijgen als hij zaterdag een goede tijdrit rijdt", keek Schelling al vooruit naar de voorlaatste etappe.

Kelderman moet 32 seconden goedmaken op O'Connor

Zaterdag moet Kelderman een achterstand van 32 seconden zien goed te maken op Ben O'Connor in een 30 kilometer lange tijdrit. Die discipline ligt de Nederlander beter dan de Australiër.

"Misschien kan ik nog een plekje winst boeken. Maar vijfde is ook heel goed, we zullen het zien", zei Kelderman ontspannen.

"We kunnen als ploeg hoe dan ook terugkijken op een mooie Tour, met etappezeges voor Patrick Konrad en Nils Politt. En zaterdag heb ik nog één laatste gevecht."