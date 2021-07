Wout Poels was er dichtbij om als eerste Nederlander deze eeuw een trui te winnen in de Tour de France. Maar na een bizar etmaal dat begon met een politie-inval in het hotel van zijn ploeg en eindigde met een zege voor Tadej Pogacar, stond hij met lege handen.

In de bergrit naar Luz Ardiden knokte Poels tot het einde, maar hij kwam ruim 2 minuten na de klassementsrenners binnen. Doordat Pogacar als etappewinnaar veertig punten kreeg, passeerde hij de Limburger van Bahrain Victorious in het bergklassement.

Poels was zo teleurgesteld, dat hij niet met de pers wilde praten. Als eerste renner verdween hij balend van de bergtop.

"De bolletjestrui was vanaf het begin van de Tour al het hoofddoel van ons", zei ploeggenoot Matej Mohoric, die wel met de media sprak. "Het is een grote trui, die veel betekent. Zeker voor Wout."

Bahrain na politie-inval vastberaden iets te laten zien

De politie-inval in het hotel in Pau had de renners van Bahrain volgens Mohoric extra vastberaden gemaakt om zich donderdag te tonen. De Franse politie deed een onderzoek naar het mogelijke bezit, transport en gebruik van verboden middelen. Daardoor konden de renners 's avonds niet gemasseerd worden en aten ze pas rond middernacht een kleine maaltijd.

"We hebben niets te verbergen", zei Mohoric. "Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat ik geen verkeerde dingen gebruik en ik hoop dat mijn ploeggenoten dat ook niet doen."

"Misschien is het juist wel goed dat dit gebeurd is. De politie heeft niets gevonden, nu weet de hele wereld dat we eerlijk zijn en dat we onze knappe prestaties op een faire wijze behaald hebben."

Tadej Pogacar werd donderdag gehuldigd als nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar werd donderdag gehuldigd als nieuwe leider in het bergklassement. Foto: AP

Pogacar zou vaker bolletjestrui willen dragen

Pogacar werd in Luz Ardiden viermaal gehuldigd: als etappewinnaar en als drager van de gele, witte en de bolletjestrui. Vorig jaar nam de Sloveen die drie truien ook al mee naar huis.

"Ik heb de bolletjestrui vorig jaar één keer mogen dragen", vertelde Pogacar. "Als het zou kunnen, zou ik er vaker in willen rijden."

"Want het is een mooie trui, veel fans langs de weg dragen hem. Iedereen is er gek van. Voor mij is de gele trui natuurlijk de prioriteit, maar de bolletjestrui is een heel mooie bonus."

'Als je alles geeft, kun je jezelf niets verwijten'

Voor Poels en Bahrain Victorious was de trui veel meer dan een bonus. "We hebben drie weken lang ons best gedaan", zei Mohoric. "Als je alles geeft op de weg, dan kun je jezelf niets verwijten."

"Pogacar heeft vandaag opnieuw laten zien dat hij de sterkste renner van de Tour is. Daar is helaas weinig tegen te doen."