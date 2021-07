Tadej Pogacar wil ook na een nieuwe galavoorstelling in de Tour de France nog niet zeggen dat zijn tweede eindzege binnen is. De geletruidrager won donderdag de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk en staat met nog drie etappes te gaan bijna zes minuten voor op nummer twee Jonas Vingegaard.

"Misschien ben ik voor 50 procent zeker van de eindzege", zei Pogacar na afloop van zijn derde ritzege in de huidige Tour de France. "Het is nog drie dagen te gaan, maar het ziet er goed uit."

Met een voorsprong van 5 minuten en 45 seconden op Vingegaard heeft de 22-jarige Pogacar een royale marge voor de vlakke tijdrit van zaterdag. De race tegen de klok is een specialiteit van de Sloveen, die eerder in deze Tour al een tijdrit won.

"Waarom zou ik me zorgen moeten maken om de tijdrit?", antwoordde Pogacar vol ongeloof op een vraag van de interviewer. "Het is een discipline waar ik altijd mijn best op doe. Je kan soms een slechte dag hebben. Het is wel eerder gebeurd dat iemand zes minuten heeft verloren in een tijdrit, maar ik ga 'm met vertrouwen tegemoet."

Pogacar profiteerde vorig jaar in de voorlaatste etappe van een mindere dag van zijn concurrent Primoz Roglic in de tijdrit. Pogacar won bijna twee minuten op zijn landgenoot van Jumbo-Visma en nam ook diens gele trui over.

In de laatste bergrit wilde Pogacar meer dan alleen het verdedigen van zijn leiderstrui. "Ik voelde me goed, maar op de Tourmalet was het tempo al waanzinnig. Ik kon me alleen maar focussen op de koers. Op de slotklim moest ik het maximum geven, maar ik win weer. Dit is te gek."