Geletruidrager Tadej Pogacar heeft donderdag ook de laatste bergrit in de Tour de France gewonnen. De Sloveen, die woensdag ook al zegevierde in de Ronde van Frankrijk, won op de slotklim naar Luz Ardiden de sprint van een groep met favorieten.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

De 22-jarige Pogacar sprong op 800 meter van de streep weg van zijn concurrenten Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Enric Mas en hield op de streep twee seconden over op nummer twee Vingegaard van Jumbo-Visma. Carapaz eindigde als derde.

Het is voor Pogacar zijn derde ritzege in deze Tour de France. De kopman van UAE-Team Emirates won eerder al een individuele tijdrit en was woensdag ook al de beste op de Col du Portet. In het algemeen klassement heeft hij een voorsprong van 5 minuten en 45 op nummer twee Jonas Vingegaard, waardoor hij zijn tweede Tour-zege niet meer lijkt te kunnen ontgaan.

Wilco Kelderman moest na eerste demarrage van Pogacar op ruim 3 kilometer van de streep lossen, maar de Nederlander hield de schade beperkt en deed goede zaken in het algemeen klassement. De kopman van BORA-hansgrohe zag Rigoberto Urán al vroeg in de etappe passen, waardoor hij opschoof naar de vijfde plaats in het klassement.

Door de ritzege van Pogacar verliest Wout Poels zijn bolletjestrui aan de Sloveen. De geletruidrager veroverde op de streep in Luz Ardiden veertig punten, waarmee hij de Limburger ruimschoots voorbij is in het bergklassement en de bergtrui definitief veiligstelde. Poels reed sinds de vijftiende etappe in de bollentrui.

Na de laatste bergrit van vandaag staan er nog drie etappes op het programma in de Tour de France, waaronder de individuele tijdrit van zaterdag. De race tegen de klok is bijna 31 kilometer lang en nagenoeg vlak. De Tour eindigt zondag traditioneel met een champagnerit richting de Champs-Élysées in Parijs.

Top tien van algemeen klassement na rit van donderdag. 1. Tadej Pogacar - 75.00.02

2. Jonas Vingegaard +5.45

3. Richard Carapaz +5.51

4. Ben O'Connor +8.18

5. Wilco Kelderman +8.50

6. Enric Mas +10.11

7. Alexey Lutsenko +11.22

8. Guillaume Martin +12.46

9. Pello Bilbao +13.48

10. Rigoberto Urán +16.25

Laatste kans voor pure klimmers

In de laatste bergrit van de Tour de France konden de pure klimmers voor het laatst een aanval doen op de gele trui van de superieure Pogacar. Met onderweg de mythische Col du Tourmalet (buitencategorie) en de slotklim Luz Ardiden (eveneens buitencategorie) op het programma kregen de renners meer dan drieduizend hoogtemeters te verwerken.

Direct vanaf de start in Pau beproefden verschillende renners hun geluk. De getergde Matej Mohoric, een van de renners van Bahrain-Victorious waarvan de Franse politie woensdagavond het hotel binnenviel, sprong als eerste weg en kreeg Christopher Juul-Jensen en Sean Bennett met zich mee. Op het vlakke deel richting de Col du Tourmalet sloten wereldkampioen Julian Alaphilippe en Pierre-Luc Périchon bij het drietal aan.

Zonder Juul-Jensen, die zich liet terugzakken voor de tussensprint van zijn kopman Michael Matthews, die groenetruidrager Mark Cavendish in het peloton echter overtuigend won, begon de vierkoppige vluchtersgroep met een nipte voorsprong van een halve minuut aan de Tourmalet.

Pogacar liet INEOS-Grenadiers het kopwerk doen op de Col du Tourmalet. Pogacar liet INEOS-Grenadiers het kopwerk doen op de Col du Tourmalet. Foto: Getty Images

Eerste verhoudingen zichtbaar op Tourmalet

Op die Tourmalet werden de eerste krachtverhoudingen zichtbaar. Alaphilippe en Mohoric lieten hun medevluchters Bennett en Périchon staan, maar later op de klim sloten zeven renners aan, onder wie David Gaudu, de nummer tien van het algemeen klassement.

In het peloton reed INEOS-Grenadiers hard op kop voor een mogelijk slotoffensief van Carapaz en Urán was daarvan het voornaamste slachtoffer. De nummer vier van het algemeen klassement moest met Geraint Thomas al snel een gat laten en keerde niet meer terug.

Bolletjestruidrager Poels doorstond de klim wel goed en kwam als vierde boven, waarmee hij tien punten veroverde voor het bergklassement. Dat bleek echter niet genoeg voor het winnen van de bergtrui. Uiteindelijk kwam hij negentien punten tekort op bergkoning Pogacar.

Wout Poels reed donderdag voor het laatst in de bolletjestrui in de Tour de France. Wout Poels reed donderdag voor het laatst in de bolletjestrui in de Tour de France. Foto: Getty Images

Pogacar ongenaakbaar op slotklim

Vlak voor de voet van de slotklim slokte de groep met favorieten alle vluchters, met Gaudu als laatste, op en werd onder leiding van INEOS in hoog tempo koers gezet naar de top in Luz Ardiden.

Op 3,3 kilometer van de meet zette Pogacar voor het eerst aan en alleen Vingegaard, Carapaz, Enric Mas en Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss konden volgen. Kelderman reed in zijn eigen tempo naar boven.

Na kopwerk van Kuss voor zijn kopman Vingegaard demarreerde Pogacar opnieuw aan en die versnelling bleek iedereen te machtig. Daarmee onderstreepte de Sloveen nogmaals zijn overmacht in de Tour en nam hij een voorschot op zijn tweede eindzege in de grootste koers ter wereld.