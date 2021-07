Drie renners, onder wie Chris Froome en Philippe Gilbert, zijn woensdag na afloop van de zeventiende etappe van de Tour de France een toeschouwer te hulp geschoten. De man was zo'n 20 meter een ravijn in gevallen.

Na de etappe met finish op de Col de Portet moesten de renners een stuk de berg af fietsen richting de parkeerplaats voor de teambussen. De Belg Gilbert, viervoudig Tour-winnaar Froome uit Groot-Brittannië en de Deen Christopher Juul-Jensen zagen hoe een toeschouwer ten val kwam.

"We reden in de afdaling na de finish achter die man op zijn mountainbike aan", vertelde Gilbert donderdag voor de start van de achttiende etappe aan de Waalse omroep RTBF. "Hij miste een bocht en viel zo'n 20 meter naar beneden."

"Dit zijn van die momenten in de Tour die niet opvallen in de pers", vervolgde Gilbert. "We zijn met z'n drieën naar die man toegegaan en hebben om hulp geroepen. We zijn twintig minuten bij hem gebleven, want hij was behoorlijk in de war."

De 39-jarige Gilbert, die rijdt voor Lotto–Soudal, is bezig aan zijn elfde Tour de France. Hij kwam woensdag net als Froome en Juul-Jensen een half uur na etappewinnaar Tadej Pogacar over de finish.