De renners van Bahrain Victorious werden woensdag onaangenaam verrast door een grootscheepse politie-inval in hun hotel. Volgens de Sloveense klimmer Matej Mohoric is daarbij niets gevonden wat op dopinggebruik zou kunnen duiden.

"Er waren wel vijftig agenten en ze hebben al onze eigendommen onderzocht, ook de telefoons en laptops van de renners. Ze hebben uiteraard niets gevonden, want we hebben niets te verbergen", vertelde Mohoric kort voor de start van de achttiende etappe in Pau.

"Het voelde niet oncomfortabel voor mij. Het maakte me niet veel uit, want ik weet dat ik niets te verbergen heb" aldus de ploeggenoot van bolletjestruidrager Wout Poels.

De politie-inval vond woensdag rond 21.00 uur plaats, kort nadat de ploeg bij het hotel arriveerde na afloop van een zware Pyreneeënetappe. Mohoric: "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het voelt een beetje vreemd, want ik heb me nooit in de buurt van doping of iets dergelijks begeven."

"Het is gek dat ze in 2021 nog steeds geloven dat we iets illegaals doen", zei de winnaar van de achtste etappe van de Tour.

Renners konden alleen een snack eten

Door de politieactie, die werd uitgevoerd in opdracht van de openbaar aanklager in Marseille, werd de dagplanning van de ploeg danig verstoord. "We hebben geen massages kunnen krijgen en ook geen avondeten. Alleen wat snacks, dat is alles", vertelde Mohoric.

De Sloveen zei dat zijn ploeg zich niet uit het veld laat slaan door de gebeurtenis. "We zullen vandaag laten zien hoe goed we zijn als ploeg, net als we de hele Tour al gedaan hebben. We zijn meer gefocust dan ooit op deze bergetappe."

Ondanks het vroege uitvallen van kopman Jack Haig beleeft Bahrain Victorious een succesvolle Tour. Mohoric en de Belg Dylan Teuns wonnen een etappe, Pello Bilbao staat tiende in het algemeen klassement en Poels draagt de bolletjestrui.