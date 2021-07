Na de twee loodzware dagen in de Pyreneeën kan het peloton vrijdag even uitblazen in de rit naar Libourne. De negentiende etappe is overwegend vlak en lijkt de een-na-laatste kans voor sprinter Mark Cavendish deze Tour de France om het record van Eddy Merckx alleen in handen te krijgen. Of steken de aanvallers daar een stokje voor?

De Tour-organisatie kiest ervoor om het zuiden van Frankrijk op vlakke wegen te verlaten. Het peloton trekt van Mourenx naar Libourne in een rit van 207 kilometer. Het enige obstakel voor de sprinters ligt bij de start, na 9 kilometer wacht de renners de Côte de Bareille.

De klim van vierde categorie moet, na de zware Pyreneeën-reuzen, voor de sprinters aanvoelen als een drempel. De heuvel is dan ook geen heel lastige met een lengte van 1,9 kilometer en een gemiddelde stijging van 5,3 procent. Op de top is één bergpunt te verdienen, maar daar hoeft Wout Poels zich niet meer druk om te maken. Als de Nederlander op zijn fiets blijft zitten, staat hij zondag met de bollen op het podium in Parijs.

Het is vooral de vraag of de ploeg van Cavendish de koers wil controleren. Veel sprinters zijn al naar huis en dus zal Deceuninck-Quick-Step het vooral alleen moeten doen. Ze kunnen er ook voor kiezen om iemand mee te sturen in de kopgroep, maar dan heeft Cavendish nog maar één kans over om zijn 35e ritzege te pakken.

Cavendish hoopt record Merckx alleen op naam te krijgen

Libourne was slechts één keer eerder de finishplaats van de Tour de France. Voor de laatste keer moeten we terug naar 1957. Wel was de stad in Gironde drie keer eerder de startplaats van een Tour-etappe.

Mocht Cavendish winnen in Libourne, dan is het zijn vijfde etappezege deze Tour. Maar belangrijker: in totaal komt hij dan op het recordaantal van 35 ritoverwinningen in de Ronde van Frankrijk. Hij laat dan Eddy Merckx, die 34 ritten won, achter zich. Het is aan sprinters Wout van Aert en Jasper Philipsen om het record deels in België te houden.

Officiële start: 12.30 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mark Cavendish

⭐⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Wout van Aert

⭐⭐⭐ Sonny Colbrelli, Michael Matthews

⭐⭐ Cees Bol, Jasper Stuyven, Kasper Asgreen

⭐ Christophe Laporte, Greg Van Avermaet, Alex Aranburu