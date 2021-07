Voor de veertiende keer ooit (en de eerste keer deze eeuw) kan een Nederlander bovenaan eindigen in een klassement van de Tour de France. Wout Poels hoopt zich donderdag in de laatste bergrit te verzekeren van de bolletjestrui, maar er zijn nog heel wat kapers op de kust. Dit zijn de scenario's.

Na donderdag zijn er nog maar twee bergpunten te verdelen. Als Poels zorgt dat hij na de laatste Pyreneeënrit van donderdag minimaal drie punten voorsprong heeft, dan hoeft hij de Tour alleen nog uit te rijden om de bolletjestrui te winnen.

De etappe van donderdag kent vier beklimmingen: twee van de vierde (en laagste) categorie en twee van de buitencategorie. Op de cols van de vierde categorie krijgt alleen de eerste renner één punt, op de col van buitencategorie krijgen de eerste acht renners punten. De eerste van hen krijgt er twintig.

Omdat de laatste col naar Luz Ardiden ook de finish is, worden daar dubbele punten gegeven. De winnaar van de etappe krijgt dus liefst veertig bergpunten.

Cols in de achttiende etappe Côte de Notre-Dame de Piétat (vierde categorie, op 119 km van de finish): 1 bergpunt

Côte de Loucrup (vierde categorie, op 75 km van de finish): 1 bergpunt

Col du Tourmalet (buitencategorie, op 35 km van de finish): 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 bergpunten

Luz Ardiden (buitencategorie, op de finish): 40, 30, 24, 20, 16, 12, 8 en 4 bergpunten

Scenario 1: de kopgroep strijdt om de dagzege

Als de vroege kopgroep niet alleen onderweg de bergpunten mag opvegen, maar ook om de etappezege gaat strijden, dan moet Poels een aantal renners in de gaten houden. Dat zijn renners die hoog staan in het bergklassement, maar niet meedoen om de gele trui en dus een ruime voorsprong kunnen krijgen.

Als Nairo Quintana, Michael Woods, Wout van Aert, Bauke Mollema en/of Anthony Perez in de kopgroep zitten, dan zal Poels ook mee moeten. In dit geval ontstaat er een man-tegen-mangevecht om de bolletjestrui.

Het zou voor Poels ideaal zijn als een kopgroep zonder renners die hoog staan in het bergklassement wegrijdt. De 78 punten die Poels al heeft, zijn in één dag niet meer in te halen. Een renner kan donderdag namelijk maximaal 62 punten pakken.

Stand in bergklassement 1. Wout Poels (NED): 78 punten

2. Tadej Pogacar (SLO): 67 punten

3. Nairo Quintana (COL): 66 punten

4. Michael Woods (CAN): 66 punten

5. Wout van Aert (BEL): 64 punten

6. Jonas Vingegaard (DEN): 50 punten

7. Bauke Mollema (NED): 41 punten

8. Ben O'Connor (AUS): 40 punten

9. Anthony Perez (FRA): 37 punten

10. Richard Carapaz (ECU): 32 punten

Scenario 2: de klassementsrenners strijden om de dagzege

Dit is het scenario dat Poels het meest vreest. Hij is op de lange slotklim niet opgewassen tegen de sterkste renners van deze Tour. Als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Ben O'Connor de etappe wint - goed voor veertig punten - wordt Poels in het bergklassement gepasseerd.

Om dit scenario te voorkomen, doet Poels er verstandig aan om in de kopgroep te zitten en zo onderweg punten te sprokkelen. Maar zelfs al zou de Limburger twintig punten pakken op de eerste col van buitencategorie, dan zou hij nog zijn trui kwijtraken als Pogacar de etappe wint.

Dat dit geen onrealistisch scenario is, bleek vorig jaar al. Pogacar won toen niet alleen de gele trui, maar ook de bolletjestrui en de witte trui.

Nederlanders die ooit een trui wonnen in de Tour de France 1964: Jan Janssen (groen)

1965: Jan Janssen (groen)

1967: Jan Janssen (groen)

1968: Jan Janssen (geel)

1978: Henk Lubberding (wit)

1980: Joop Zoetemelk (geel)

1980: Johan van der Velde (wit)

1981: Peter Winnen (wit)

1987: Jean-Paul van Poppel (groen)

1988: Steven Rooks (bolletjes)

1988: Erik Breukink (wit)

1989: Gert-Jan Theunisse (bolletjes)

1992: Eddy Bouwmans (jongerenklassement, op dat moment was er geen witte trui)

* De inmiddels verdwenen rode trui (beste renner in tussensprints) en lapjestrui (beste renner in alle klassementen gecombineerd) zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.