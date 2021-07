Met een tweede plaats achter geletruidrager Tadej Pogacar bevestigde Jonas Vingegaard woensdag dat hij tot de wereldtop gerekend mag worden. De meningen waren na de zware Pyreneeënrit eensgezind: de jonge Deen van Jumbo-Visma kan in de toekomst de Tour de France winnen.

"Ik denk dat Jonas vandaag heeft laten zien dat hij na Pogacar de beste renner van de Tour is", zei Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, na de finish op de Col du Portet. Op die steile klim streed Vingegaard met de klassementsleider en voormalig Giro-winnaar Richard Carapaz om de etappezege.

Tot woensdag was Jumbo-Visma uiterst voorzichtig met de 24-jarige Deen, die het gat opvulde nadat kopman Primoz Roglic moest opgeven. Vingegaard kreeg geen druk opgelegd om het podium in Parijs te moeten halen. Een tiende plek was ook prima, werd er dagelijks gezegd.

Die voorzichtigheid ging woensdag overboord. "Hij heeft laten zien dat hij bij de wereldtop hoort. We zijn vol vertrouwen dat Jonas het podium kan halen", aldus Zeeman.

Jonas Vingegaard feliciteert de uitgeputte Tadej Pogacar na diens zege op de Col du Portet. Jonas Vingegaard feliciteert de uitgeputte Tadej Pogacar na diens zege op de Col du Portet. Foto: AFP

Pogacar weet zeker dat Vingegaard Tour snel kan winnen

Concurrent Pogacar had eveneens lovende woorden over voor Vingegaard. "Hij doet het fantastisch. Na alle pech die Jumbo-Visma heeft gehad, heeft Jonas karakter getoond."

"In de toekomst zal hij nog beter worden. Ik weet zeker dat hij al snel de Tour kan gaan winnen", zei de 22-jarige Sloveen.

Vingegaard zelf was vooral "super super blij" met zijn tweede plaats in de daguitslag en in het klassement. "Er waren momenten waarop ik dacht dat ik misschien om de zege zou kunnen strijden, maar Tadej was echt heel sterk. Tweede worden is ook al geweldig."

'We mogen nu echt van podium gaan dromen'

Aanvankelijk zou Vingegaard de Tour niet eens rijden dit jaar. Maar door sterke prestaties in onder meer de Ronde van het Baskenland dwong hij een plekje af dat was vrijgekomen na het wegvallen van Tom Dumoulin.

Dat het zo snel met de slechts 61 kilo zware Scandinaviër zou gaan, hadden ze bij Jumbo-Visma ook niet gedacht. "We wisten dat we een toekomstige kanshebber voor de eindzege in een grote ronde in huis hadden. Maar we hadden niet verwacht dat hij dat dit jaar al zou laten zien", zei ploegleider Grischa Niermann.

"Nog één bergrit en een tijdrit die hem goed ligt, we mogen nu echt van het podium gaan dromen", aldus de Duitser. "Als hij de vorm van vandaag morgen ook heeft, dan zijn we dichtbij."

Tour begint volgend jaar in Denemarken

"Zijn coach Tim Heemskerk heeft heel intensief met hem gewerkt, ook op het mentale vlak", vertelde Zeeman. "Als je ziet hoe Jonas drie jaar geleden bij ons binnenkwam en wat hij nu laat zien, dan is dat echt ongelooflijk."

Door de snelle doorbraak van Vingegaard kijkt de Nederlandse ploeg nu al reikhalzend uit naar de Tour van volgend jaar, die nota bene in de Deense hoofdstad Kopenhagen van start gaat. "Natuurlijk hopen we volgend jaar met Primoz en Jonas het gevecht aan te gaan voor het hoogst haalbare", zei Niermann.

Na de tweede plek van Roglic vorig jaar en de mogelijke tweede plaats van Vingegaard in de huidige Tour, kan dat eigenlijk maar één ding betekenen.