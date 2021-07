Richard Carapaz probeerde woensdag in de strijd om de dagzege in de etappe naar de Col du Portet een oude wielertruc uit te halen. De Ecuadoraan deed alsof hij maar net kon volgen, maar zijn concurrenten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hadden wel verwacht dat hij op het einde nog zou aanvallen.

Pogacar, Vingegaard en Carapaz reden met zijn drieën de laatste 8 kilometer ver voor de rest uit in de loodzware Pyreneeënrit in de Tour de France. De INEOS-renner deed geen meter kopwerk en zat steeds in het laatste wiel, tot hij vlak voor het ingaan van de laatste kilometer een demarrage plaatste.

"Ik dacht al dat Carapaz met ons aan het spelen was", zei Vingegaard. "Elke keer als we achteromkeken, trok hij een gezicht alsof hij aan het lijden was. Zelfs als we het even rustig aan deden."

De renner van Jumbo-Visma werd ook door ploegleider Grischa Niermann gewaarschuwd voor de truc die Carapaz wilde uithalen. "We zagen op tv dat Carapaz aan het pokeren was. Dat hebben we tegen Jonas gezegd. Gelukkig kon hij nog terugkomen", zei Niermann.

Pogacar heeft geen probleem met actie van Carapaz

Vingegaard moest in eerste instantie passen toen Carapaz zijn aanval plaatste. De jonge Deen reed het gat in zijn eigen tempo dicht en eindigde nog als tweede achter winnaar Pogacar.

Ook de geletruidrager werd niet verrast door het toneelspel van zijn concurrent. "Ik hield overal rekening mee en wist dat er op elk moment aangevallen kon worden."

De immer vriendelijke Sloveen had geen morele problemen met de manier van koersen van zijn concurrent. "Waarom zou ik? We zaten met drie man voorop en wilden allemaal de etappe winnen. Iedereen heeft het recht om te rijden zoals hij wil en aan te vallen waar hij wil."

Vingegaard heeft vier seconden voorsprong op Carapaz

Vingegaard kon opgelucht ademhalen omdat hij de Zuid-Amerikaan nog achter zich had kunnen laten. Het verschil in het algemeen klassement tussen de nummer twee en drie is slechts vier seconden, in het voordeel van de Deen.

"Gelukkig was ik sterk genoeg om terug te komen en kon ik hem verslaan in de sprint. Ik ben echt super-, superblij met deze tweede plaats", aldus Vingegaard.