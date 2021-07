Ondanks een valpartij vlak voor de slotklim is Wilco Kelderman woensdag als zesde geëindigd in de voorlaatste bergetappe van de Tour de France. De kopman van BORA-hansgrohe behoudt daardoor de zesde plek in het algemeen klassement.

De valpartij van Kelderman gebeurde buiten het zicht van de televisiecamera. "Het was in de laatste bocht van de afdaling", vertelde hij.

"Er was een klein stoepje en ik reed op het randje. Met mijn voet zette ik af in het gravel en toen blokkeerde mijn voorwiel en viel ik op mijn gezicht."

Kelderman moest snel weer opkrabbelen, want de groep met favorieten streed om de etappewinst op de steile Col du Portet. "Het was natuurlijk geen fijn moment om daar te vallen. Ik werd er een beetje door opgehouden, maar aan de voet van de klim zat ik er weer bij."

'Een goede dag, maar niet briljant'

De dertigjarige Kelderman kon niet aanhaken toen de latere etappewinnaar Tadej Pogacar demarreerde en Jonas Vingegaard en Richard Carapaz met zich meekreeg. Ook David Gaudu en Ben O'Connor waren eerder boven dan de geboren Amersfoorter.

"Ik had best goede benen vandaag, ondanks de val was het een goede dag voor mij. Ik zit denk ik op de plek waar ik thuishoor", vond Kelderman.

Ploegleider Ralph Denk van BORA-hansgrohe deelde de mening van zijn kopman. "Het was een goede dag voor ons, maar niet briljant. Helaas kon Wilco niet met de sterkste drie mannen in deze Tour mee, maar met een zesde plek kunnen we tevreden zijn", zei de Duitser.

Kelderman moet 32 seconden goedmaken op O'Connor

Met nog één bergetappe, een tijdrit en twee vlakke etappes voor de boeg, hoopt Kelderman nog een plekje winst te boeken. Zijn achterstand op nummer vijf O'Connor bedraagt 32 seconden.

"Morgen wordt het weer een zware dag, maar ik ga voor die plek strijden", zei Kelderman. Denk: "Natuurlijk hopen we nog een plekje te klimmen. Maar dit is de Tour, daarin zijn er geen verzoeknummers."