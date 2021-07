Tadej Pogacar kon woensdag zijn geluk niet op na zijn zege in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Sloveense renner van UAE Emirates won voor het eerst in zijn nog prille carrière een rit in de gele leiderstrui.

"Dit is een fantastische dag. Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om te winnen in het geel. Het is geweldig", zei Pogacar na de koninginnenrit.

Pogacar was op de slotklim, de loodzware Col du Portet, de beste in een sprintje met Jonas Vingegaard en Richard Carapaz, de nummers twee en drie in het algemeen klassement. Hij liet in de kilometers daarvoor al zien veruit de sterkste te zijn, maar wist niet weg te komen.

"Ik probeerde een paar keer te demarreren, want meer tijd pakken is beter, maar zij waren ook erg goed. Gelukkig kon ik het in de laatste 50 meter alsnog afmaken in de sprint. Daar was ik wel opgelucht over, haha", aldus Pogacar.

Pogacar had op Col du Portet gesprekje met Vingegaard

Halverwege de Col du Portet had Pogacar ook nog een kort gesprek met Vingegaard. "Jonas dacht dat Carapaz aan het bluffen was. Ik had dat ook al in de gaten. Maar dat is niets ongewoons. Dat is nou eenmaal een tactiek in het wielrennen. Je zag bij die aanval in de laatste kilometer dat er weinig aan de hand was met Carapaz."

Pogacar prees ook zijn ploeggenoten. "De jongens hebben fantastisch werk geleverd. Het was fiftyfifty of we voor de dagzege zouden gaan of het geel zouden verdedigen. Op het einde voelde iedereen zich nog goed en gingen we voor de dagzege. Ik ben ontzettend blij dat dat is gelukt."

Met nog vier etappes te gaan kan Pogacar de tweede eindzege en titelprolongatie nog nauwelijks ontgaan. Hij heeft liefst 5.39 minuten voorsprong op Vingegaard en 5.43 op Carapaz. Donderdag staat de laatste bergrit op het programma en zaterdag moet er een tijdrit worden afgewerkt.