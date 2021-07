Tadej Pogacar heeft woensdag in de koninginnenrit nog maar eens bevestigd dat hij de beste renner van deze Tour de France is. De geletruidrager won de zeventiende etappe door Jonas Vingegaard en Richard Carapaz voor te blijven op loodzware Col du Portet.

Voor het eerst deze ronde streden de toppers van het klassement om de dagzege in een bergetappe. Pogacar, die in de eerste week al een tijdrit op zijn naam schreef, was de beste in het eindsprintje. Surprise Vingegaard werd tweede op drie seconden en Carapaz eindigde als derde op vier seconden.

Wilco Kelderman viel vlak voor de slotklim en kon de drie beste klimmers niet volgen op de Col du Portet. Hij kwam op 1.40 minuten van Pogacar gehavend over de streep en blijft de nummer zes van het klassement, met een achterstand van 8.06 minuten op het geel. Zijn podiumkansen zijn flink geslonken.

Jumbo-Visma-kopman Vingegaard klom ten koste van Rigoberto Urán naar de tweede plek in de algemene rangschikking. De Deense Tour-debutant geeft 5.39 minuten toe op Pogacar. Carapaz staat derde op 5.43, terwijl Urán (+7.17) nu de nummer vier is.

Wout Poels pakte vier punten en behield de leiding in het bergklassement. De Limburger kreeg er wel een grote concurrent bij, want Pogacar klom met stip naar de tweede plek, op negen punten van Poels.

Donderdag staat de laatste bergrit van deze Tour op het programma. De renners moeten over de beruchte Col du Tourmalet en finishen bergop in Luz Ardiden, na en col van de buitencategorie. Het klassement wordt zaterdag vastgelegd in een tijdrit van 30,8 kilometer.

Danny van Poppel in kopgroep

Met twee Pyreneeëncols van de eerste categorie en de finish boven op een zeer lange en steile klim van de buitencategorie, de Col du Portet (16,1 kilometer à 8,6 procent), was de etappe van woensdag vooraf aangeduid als de zwaarste rit van deze Tour.

De Nederlander Danny van Poppel reed samen met Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Dorian Godon, Anthony Turgis, Maxime Chevalier al vroeg in de etappe weg uit het peloton. De zes koplopers kregen in de lange, vlakke aanloop naar de drie zware cols van de dag een voorsprong van ruim acht minuten.

Steven Kruijswijk was toen al afgestapt. De Nederlander was sinds maandag ziek en kon niet meer verder. Jumbo-Visma heeft daardoor nog maar vier renners in koers.

Op de Col de Peyresourde, de eerste klim van de dag (13,2 kilometer à 7 procent), probeerde Nairo Quintana bolletjestruidrager Poels te verrassen door weg te springen uit het peloton, maar dat lukte niet. In de kopgroep moest Van Poppel al snel lossen.

Kelderman moet achtervolgen na val

De Col de Val Louron-Azet (7,4 kilometer à 8,3 procent) zorgde ervoor de dat kopgroep volledig uit elkaar vier. Cofidis-renner Perez was de sterkste klimmer en begon met nog ruim 30 kilometer te gaan aan een solo. De Fransman hield lang stand, maar op de loodzware slotklim werd hij met nog ruim 8 kilometer overvleugeld door de klassementsrenners.

Pogacar viel direct aan en de geletruidrager kreeg alleen Vingegaard en Carapaz met zich mee. Kelderman, die vlak voor de voet van de Col du Portet pech had en verschillende wonden had, kon niet volgen en kwam in een achtervolgend groepje met onder anderen Urán terecht.

Op 2 kilometer van de streep plaatste Pogacar nog een flinke versnelling, maar de Sloveen kon Vingegaard en Carapaz niet lossen. Bij een aanval van Carapaz moest Vingegaard wel even een gaatje laten, maar uiteindelijk ging het trio sprinten om de zege. Pogacar was duidelijk de sterkste en is heel dicht bij zijn tweede Tour-zege op rij.