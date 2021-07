De klimmers krijgen donderdag hun laatste kans in de Tour de France. De achttiende etappe is de laatste bergrit van deze ronde, met nog twee loodzware cols van de buitencategorie op het programma.

De Pyreneeënrit van Pau naar Luz Ardiden is slechts 129,7 kilometer lang, maar er moeten nog flink wat hoogtemeters worden overwonnen.

Na een relatief vlakke aanloop beginnen de renners na 77 kilometer aan de Col du Tourmalet. De pas (17,1 kilometer à 7,3 procent) gaat naar een hoogte van 2.115 meter en is de bekendste col uit de Tour-geschiedenis. Het is al de 88e keer dat de Tourmalet in het routeschema is opgenomen.

Na een afdaling van 18,5 kilometer volgt al snel de laatste grote col van de 108e editie van de Ronde van Frankrijk. De klim naar finishplaats Luz Ardiden is 13,3 kilometer lang en ook behoorlijk steil (gemiddeld 7,4 procent).

Het wintersportdorp is voor de negende keer de aankomstplaats in de Tour. De laatste winnaar in Luz Ardiden was de Spanjaard Samuel Sánchez in 2011.

Beslissing in bergklassement

Met vrijdag een relatief vlakke rit, zaterdag een tijdrit van 30,8 kilometer en zondag de traditionele slotrit naar Parijs, is de etappe van donderdag de voorlaatste kans voor de klassementsrenners om nog tijd te pakken.

Zeker de klimmers die weinig vertrouwen hebben in hun tijdritbenen, zoals Richard Carapaz, zullen moeten gaan aanvallen.

De strijd om het bergklassement wordt donderdag waarschijnlijk beslist, aangezien er in de laatste drie dagen nog maximaal twee punten te verdienen zijn, met een col van de vierde categorie op vrijdag en een col van de vierde categorie op zondag.

Wout Poels draagt de bolletjestrui, maar geletruidrager Tadej Pogacar is hem flink genaderd. Donderdag zijn er op de Tourmalet twintig punten en op de finish veertig punten te verdienen voor de eerste renner op de top.

Officiële start: 11.50 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐⭐ Richard Carapaz, Jonas Vingegaard

⭐⭐⭐ Rigoberto Urán, Nairo Quintana

⭐⭐ Wout Poels, Michael Woods

⭐ Wilco Kelderman, Bauke Mollema