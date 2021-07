Steven Kruijswijk is woensdag afgestapt in de openingsfase van de zeventiende etappe van de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma, die ziek is, stond op de dertigste plaats in het algemeen klassement.

"Steven begon zich ziek te voelen op de rustdag van maandag en dat gevoel is jammer genoeg niet verbeterd", meldt Jumbo-Visma via sociale media. "Hij gaat zich nu richten op de Vuelta."

De Nederlandse ploeg heeft na de opgave van de 34-jarige Brabander nog maar vier renners in koers: Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss en Mike Teunissen. Robert Gesink (etappe drie), Primoz Roglic (etappe negen) en Tony Martin (etappe elf) stapten eerder al af.

Vingegaard staat in zijn eerste Tour op de derde plaats in het algemeen klassement, op 5.32 minuten van geletruidrager Tadej Pogacar. De 24-jarige Deen heeft volop zicht op een podiumplek in Parijs, maar kan in de laatste vijf dagen dus nog maar rekenen op drie helpers.

Kruijswijk eindigde in 2019 als derde in Tour

Kruijswijk was bezig aan zijn zesde Ronde van Frankrijk. Bij zijn vorige deelnames haalde hij altijd Parijs. De klimmer eindigde in 2018 als vijfde en werd een jaar later derde.

Vorig jaar kon Kruijswijk niet meedoen aan de Tour door een val in het Critérium du Dauphiné, een paar weken voor de start van de Ronde van Frankrijk.

De Nederlander hoopte in de huidige editie weer mee te kunnen doen om een podiumplek, maar hij verloor al veel tijd in de openingsweek, mede door een val waarbij hij een flinke wond in zijn middelvinger opliep.