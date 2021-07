Nog 51 km - Het plannetje van Wout Poels en Nairo Quintana om weg te rijden bij het peloton is niet geslaagd. Daar zal Poels niet heel ontevreden mee zijn, want hij weet in ieder geval dat zijn voorsprong van acht en tien punten op Woods en Quintana na de eerste beklimming nog even groot is.