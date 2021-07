Jonas Vingegaard krijgt tijdens de Tour de France nog regelmatig tips en adviezen van Primoz Roglic. Na het uitvallen van de Sloveense kopman is de jonge Deen de klassementsrenner van Jumbo-Visma.

"Primoz helpt Jonas op afstand", vertelde Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, dinsdag. "Jonas is een beetje als een kleine broer voor hem. Hij stuurt hem veel berichtjes."

De Nederlandse ploeg hoopte de gele trui te winnen met de 31-jarige Roglic, maar de kopman kwam hard ten val in de derde rit en moest enkele dagen later opgeven. Tour-debutant Vingegaard (24) nam zijn rol over en staat met vijf etappes te gaan derde in het klassement.

"Primoz is bijna tien jaar ouder en Jonas kan veel van hem leren. Ook nu Primoz niet meer in de Tour is, blijft hij erg betrokken", zei de directeur.

Jumbo-Visma-directeur Merijn Zeeman. Jumbo-Visma-directeur Merijn Zeeman. Foto: Pro Shots

'Wij zijn modern en proberen te innoveren'

Na de etappe van zondag kreeg Jumbo-Visma kritiek van Deense media, omdat drie van de overgebleven vijf renners in de kopgroep zaten. Daardoor kwam Vingegaard geïsoleerd in de groep favorieten te zitten.

Zeeman weerlegde die kritiek, door uit te leggen dat Steven Kruijswijk en Wout van Aert zich lieten terugzakken om Vingegaard in de finale bij te staan. Jumbo-Visma won bovendien de etappe met Sepp Kuss.

"We hebben onze kopman juist beter beschermd dan andere teams. Je moet niet altijd op de conservatieve, ouderwetse manier koersen door je kopman steeds te omringen met ploeggenoten. Doordat onze renners zich lieten terugzakken, was Jonas de enige kopman die op het einde nog een helper bij zich had."

Die aanpak past bij de manier waarop Jumbo-Visma de sport benadert. "We zijn een modern team en proberen te innoveren", legde Zeeman uit. "Dit soort situaties proberen we slim aan te pakken."

'Natuurlijk zal Vingegaard ooit onze absolute kopman zijn'

Ook met Vingegaard heeft de Nederlandse ploeg een uitgestippeld plan van aanpak. "Vertrouw alsjeblieft onze manier van werken met hem", zei Zeeman tegen een Deense verslaggever. "Niemand in Denemarken had kunnen voorspellen dat Jonas nu al zo goed zou zijn."

"Maar er is niemand die meer in Jonas gelooft dan onze ploeg. Hij is drie jaar geleden bij ons gekomen en we hebben veel werk in hem gestoken. We kennen zijn fysieke mogelijkheden beter dan wie ook."

"Natuurlijk heeft hij een prachtige toekomst en zal hij op een dag onze absolute kopman zijn", zei Zeeman. "Maar hij heeft tijd nodig. Hij kan nog leren van renners als Roglic."

Woensdag staat de voorlaatste Pyreneeënrit in de Tour op het programma. Vingegaard en zijn concurrenten gaan de strijd aan op drie zware beklimmingen, waaronder de slotklim Col de Portet van de buitencategorie.