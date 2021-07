Wout Poels durft hardop te dromen van het winnen van het bergklassement in de Tour de France. De Nederlander heeft na de zestiende etappe nog altijd de bolletjestrui om de schouders en beseft dat er twee belangrijke ritten aankomen.

De 33-jarige Poels, die voor Bahrain Victorious rijdt, heeft 74 punten. Dat zijn er acht meer dan de Canadees Michael Woods en tien meer dan de Colombiaan Nairo Quintana. In de heuvelachtige rit van dinsdag liep hij geen schade op, maar dat kan in de bergetappes van woensdag en donderdag anders zijn.

"Ik heb mezelf vandaag een beetje kunnen sparen", aldus Poels na de door de Oostenrijker Patrick Konrad gewonnen rit. "Nu volgt een heel belangrijke dag."

De Limburger verklaarde maandag op de rustdag al dat hij zijn zinnen heeft gezet op de bergtrui. "Het is toch echt wel een mooie trui, eentje die iedereen herkent en die bijzonder populair is bij het publiek. Ik ben al heel trots dat ik die trui om de schouders heb. Ik zou hem nu ook graag tot in Parijs dragen."

Het bergklassement na 16 etappes 1. Wout Poels (Nederland) - 74 punten

2. Michael Woods (Canada) - 66 punten

3. Nairo Quintana (Colombia) - 64 punten

4. Wout van Aert (België) - 64 punten

5. Bauke Mollema (Nederland) - 41 punten

De klassementsleiders voorafgaand aan de zestiende etappe. De klassementsleiders voorafgaand aan de zestiende etappe. Foto: Getty Images

'Uiteindelijk liep het anders'

Het plan van Poels was om dinsdag mee te zitten in de vroege ontsnapping en punten te verzamelen. "Maar uiteindelijk liep het anders. Ik heb vooral mijn rivalen in de gaten gehouden. Niemand van hen belandde in de kopgroep, dus kon ik mijn benen wat sparen onderweg. Fijn, want er volgen nu twee belangrijke etappes, telkens met een finish bergop. Daar vallen veel punten te pakken."

Poels voelt zich nog steeds goed, al leek hij in het begin van de rit even in de problemen te komen. "Ik ging een regenjasje halen en voor ik het wist zat ik in een groepje gelosten. Het maakte niet uit. Het gaat om de komende twee dagen. Ik had een goede dag, ondanks het slechte weer. Ik hoop dat ik me morgen net zo voel."

Er zijn maar twee Nederlanders die het bergklassement ooit wonnen in de Tour: Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan Theunisse een jaar later. Vorig jaar was de bolletjestrui een prooi voor Tadej Pogacar, die ook het geel pakte.