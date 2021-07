INEOS Grenadiers won dit jaar al vijf etappekoersen, maar in de belangrijkste wedstrijd van het jaar stelt de Britse formatie zwaar teleur. De bergetappes van woensdag en donderdag zijn de laatste kans om nog iets van de Tour de France te maken.

"We hadden natuurlijk iets anders verwacht van de Tour", zegt INEOS-renner Dylan van Baarle tegen NU.nl. "Maar we hebben het geluk niet aan onze zijde gehad."

INEOS begon aan de Tour met vier kopmannen, die samen een front moesten vormen tegen titelverdediger Tadej Pogacar. Richie Porte en Tao Geoghegan Hart verloren in de eerste rit al veel tijd na een valpartij en Geraint Thomas overkwam hetzelfde in de derde etappe.

Alleen Richard Carapaz bleef gevrijwaard van zware valpartijen, maar de Ecuadoraan staat met nog vijf etappes voor de boeg vierde met liefst 5.33 minuten achterstand op Pogacar.

"Toch is de sfeer de hele Tour goed gebleven", aldus Van Baarle. "Je ziet dat we in veel etappes het initiatief hebben genomen en nog altijd veel vechtlust hebben. Dat doe je niet als de sfeer in de ploeg slecht is."

INEOS verdiende pas 5.310 euro in Tour

De rijkste wielerploeg van het peloton heeft deze Tour nog geen etappe gewonnen. In het inkomstenklassement dat de organisatie op de tweede rustdag publiceerde, hield INEOS met 5.310 euro slechts drie ploegen onder zich.

"Maar ik vind niet dat we onderpresteren", stelt Van Baarle. "Die lage plek in het inkomstenklassement is een logisch gevolg van het gegeven dat we in het begin niet voor etappezeges zijn gegaan en dat we de gele trui niet hebben kunnen pakken."

Doordat INEOS normaal gesproken geen kans maakt in de vlakke etappes van vrijdag en zondag en ook niet favoriet is in de tijdrit van zaterdag, moet de ploeg in de zware bergritten van woensdag en donderdag de Tour zien te redden.

Van Baarle: "We zullen de koers opnieuw hard proberen te maken om Carapaz nog op het podium te krijgen. En we moeten proberen mee te zitten in de ontsnapping om kans te maken op de dagzege."

De etappe van woensdag voert de renners over twee Pyreneeënklimmen van eerste categorie: de Peyresourde en de Val Louron-Azet. De finish ligt op de Portet, een col van buitencategorie.