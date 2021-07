Geletruidrager Tadej Pogacar was niet onder de indruk van de aanval van Jumbo-Visma in de zestiende etappe van de Tour de France. Op het moment dat niemand het nog verwachtte, probeerde de Nederlandse formatie dinsdag een gaatje te slaan in de groep klassementsrenners. Zonder succes, want de beste elf renners uit het klassement bleven bij elkaar.

Terwijl de renners uit de grote kopgroep al lang en breed over de finish waren, viel Guillaume Martin met zo'n 4 kilometer te gaan plots aan vanuit het traag rijdende peloton. Jumbo-Visma reed het gaatje naar de nummer negen van het klassement dicht en trok vervolgens vol door naar de streep.

"Dit waren we niet van plan, het was een spontane actie", vertelde Wout van Aert kort na de finish van de regenachtige etappe naar Saint-Gaudens. "We hoorden dat Richard Carapaz wat ver achterin zat. Dat was voor ons het teken om vol door te rijden."

Van Aert en Sepp Kuss reden in een strak tempo naar de streep, met in hun wiel kopman Jonas Vingegaard, de nummer drie van het klassement. Maar ook Carapaz, die slechts één seconde achterstand heeft op Vingegaard, en alle andere renners uit de top tien konden aanhaken.

Uitslag zestiende etappe Tour 1. Patrick Konrad (Oostenrijk) - 4.01.59

2. Sonny Colbrelli (Italië) +0.42

3. Michael Matthews (Australië) +0.42

4. Pierre-Luc Périchon (Frankrijk) +0.42

5. Franck Bonnamour (Frankrijk) +0.42

6. Alex Aranburu (Spanje) +0.42

14. Tadej Pogacar (Slovenië) +13.49

18. Wilco Kelderman (Nederland) +13.49

De etappe werd gewonnen door de Oostenrijker Patrick Konrad. Foto: Getty Images

Pogacar: 'Het was wel leuk om even te sprinten'

Pogacar liet zich evenmin verrassen door de plotselinge speldenprik in de voor de klassementsrenners verder kalme etappe. "Ik weet ook niet waarom we opeens vol gas gingen. Ik ben gewoon gevolgd in het wiel", vertelde de Sloveen.

"Opeens begonnen we allemaal te sprinten. Dat vond ik wel leuk en ik heb gewoon meegedaan. Het is altijd goed om de benen even te testen", aldus de kopman van UAE Emirates.

Pogacar had vooraf al gedacht dat zijn grote voorsprong in het klassement niet zou worden aangevallen. "Morgen wordt denk ik de zwaarste dag van de Tour. Ik denk dat iedereen energie wilde sparen om morgen all-in te gaan. Wie morgen een goede dag heeft, kan met de finish bergop heel veel tijd pakken op iemand met een slechte dag. Het parcours van vandaag was daar niet voor geschikt."

Dat de verrassingsaanval van Jumbo geen succes had, deerde Van Aert weinig. "Het was het proberen waard, al heeft het uiteindelijk niets opgeleverd. We hebben in elk geval laten zien dat we klaar zijn voor wat komen gaat."