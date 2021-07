Patrick Konrad heeft een voorbeeld genomen aan Matej Mohoric en Bauke Mollema. De Oostenrijker viel dinsdag in de Tour de France al vroeg aan uit de kopgroep en won de etappe na een lange solo.

"Ik zat deze Tour al drie keer eerder in de ontsnapping. Ik heb elke keer tot de finale gewacht, maar dat was niet de juiste beslissing", zei Konrad na de regenachtige overgangsetappe naar Saint-Gaudens.

De helper van Wilco Kelderman bij BORA-hansgrohe werd zevende in de door Mohoric gewonnen zevende rit, eindigde als zestiende in de bergrit naar Tignes en werd zaterdag tweede achter Mollema.

"Mohoric en Mollema vielen heel vroeg aan. Ik heb toen tegen mezelf gezegd: als ik nog een keer de kans krijg, dan probeer ik het ook met een lange solo."

De Oostenrijks kampioen demarreerde op 36 kilometer van de finish uit een kopgroep van drie die was ontstaan uit een grotere vlucht van veertien renners. Hij pakte al snel een minuut voorsprong en reed onbedreigd naar de zege.

Konrad wint voor het eerst in WorldTour

De etappewinst was het grootste succes voor de 29-jarige Konrad in zijn carrière. Dit jaar en in 2019 werd hij nationaal kampioen en eerder won hij de Ronde van Oberösterreich.

Met een zevende en achtste plaats in het eindklassement van de Giro d'Italia toonde de klimmer zijn kwaliteiten al in een grote ronde.

"Dit is mijn eerste zege in de World Tour, in de grootste ronde ter wereld nog wel. Ik ben trots en sprakeloos. Ik wil mijn familie, vrienden en iedereen die in mij heeft geloofd bedanken."