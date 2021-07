Patrick Konrad heeft dinsdag de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De renner van Bora-Hansgrohe bleef solo de kopgroep voor in de heuvelachtige rit door de Pyreneeën en werd zo de derde Oostenrijkse ritwinnaar ooit in de Tour de France.

Op 42 seconden sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli naar de tweede plaats in Saint-Gaudens, voor de Australiër Michael Matthews. Er zaten geen Nederlanders in de voorste groep.

De 29-jarige Konrad is bezig aan zijn derde Tour en deze dagzege is het absolute hoogtepunt uit zijn carrière. In de Giro d'Italia werd hij al eens zevende (2018) en achtste (2020) in het eindklassement.

Met zijn overwinning treedt Konrad in de voetsporen van Max Bulla, die in de Tour van 1931 drie ritten won. In 2005 was Georg Totschnig de tweede Oostenrijker ooit met een etappezege en zestien jaar later is Konrad dus de nummer drie.

De kanshebbers op de eindzege kwamen bijna veertien minuten na Konrad over de meet, met daarbij ook Wilco Kelderman. De rit zorgde niet voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement, met Tadej Pogacar nog altijd stevig in het geel.

Kelderman nog altijd zesde in klassement

De Sloveense titelverdediger heeft 5.18 minuten voorsprong op de Colombiaan Rigoberto Urán, gevolgd door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma op 5.32. Kelderman is op de zesde plek op 6.16 van Pogacar de beste Nederlander.

De bolletjestrui zit nog altijd om de schouders van Wout Poels. De Nederlander van Bahrain Victorious staat eerste met 74 punten, met de Canadees Michael Woods (66), Nairo Quintana (64) en Wout van Aert (64) kort achter zich.

Woensdag zullen de klassementsrenners wel vol aan de bak moeten in de bergetappe over 178 kilometer van Muret naar Col du Portet. Donderdag is de laatste Pyreneeënrit. Daarna kunnen de favorieten in deze laatste Tour-week waarschijnlijk alleen in de tijdrit van zaterdag nog het verschil maken.