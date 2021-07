Patrick Konrad heeft dinsdag de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De renner van Bora-Hansgrohe bleef solo de kopgroep voor in de heuvelachtige rit door de Pyreneeën en werd zo de derde Oostenrijkse ritwinnaar ooit in de Tour de France.

Op 42 seconden sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli naar de tweede plaats in Saint-Gaudens, voor de Australiër Michael Matthews. Er zaten geen Nederlanders in de voorste groep. De 29-jarige Konrad is bezig aan zijn derde Tour en deze dagzege is het absolute hoogtepunt uit zijn carrière. In de Giro d'Italia werd hij al eens zevende (2018) en achtste (2020) in het eindklassement.

Met zijn overwinning treedt Konrad in de voetsporen van Max Bulla, die in de Tour van 1931 drie ritten won. In 2005 was Georg Totschnig de tweede Oostenrijker ooit met een etappezege en zestien jaar later is Konrad dus de nummer drie.

De kanshebbers op de eindzege kwamen bijna veertien minuten na Konrad over de meet, met daarbij ook Wilco Kelderman. De rit zorgde niet voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement, met nog altijd stevig in het geel.

Uitslag zestiende etappe Tour 1. Patrick Konrad (Oostenrijk) - 4.01.59

2. Sonny Colbrelli (Italië) +0.42

3. Michael Matthews (Australië) +0.42

4. Pierre-Luc Périchon (Frankrijk) +0.42

5. Franck Bonnamour (Frankrijk) +0.42

6. Alex Aranburu (Spanje) +0.42

14. Tadej Pogacar (Slovenië) +13.49

18. Wilco Kelderman (Nederland) +13.49

Patrick Konrad komt juichend over de finish in Saint-Gaudens. Patrick Konrad komt juichend over de finish in Saint-Gaudens. Foto: Getty Images

Kelderman nog altijd zesde in klassement

De Sloveense titelverdediger heeft 5.18 minuten voorsprong op de Colombiaan Rigoberto Urán, gevolgd door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma op 5.32. Kelderman is op de zesde plek op 6.16 van Pogacar de beste Nederlander.

De bolletjestrui zit nog altijd om de schouders van Wout Poels. De Nederlander van Bahrain Victorious staat eerste met 74 punten, met de Canadees Michael Woods (66), Nairo Quintana (64) en Wout van Aert (64) kort achter zich.

Woensdag zullen de klassementsrenners wel vol aan de bak moeten in de bergetappe over 178 kilometer van Muret naar Col du Portet. Donderdag is de laatste Pyreneeënrit. Daarna kunnen de favorieten in deze laatste Tour-week waarschijnlijk alleen in de tijdrit van zaterdag nog het verschil maken.

Geletruidrager Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Geletruidrager Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Foto: Getty Images

Gaudu is geen gevaar voor Pogacar

De heuvelachtige zestiende rit over 169 kilometer van Pas de la Case naar Saint-Gaudens was dinsdag (waarschijnlijk) de laatste kans deze Tour voor vluchters en dat was snel merkbaar. Kasper Asgreen, dit jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, ging vroeg in de aanval, evenals renners als Mattia Cattaneo en Michał Kwiatkowski, de wereldkampioen van 2014.

Op de Col de Port, de eerste beklimming van de dag, kwamen drie renners licht afgescheiden van een grotere groep, als eersten boven. Cattaneo pakte de vijf te verdienen punten. Matthews en Colbrelli slopen mee in een vlucht richting tussensprint. De vluchters reden vijf minuten vooruit op het peloton richting Col de la Core, de zwaarste klim van de dag. Daar werd al duidelijk dat het niet de klassementsrenners zouden worden die om de dagzege gingen strijden.

Konrad passeerde als eerste de top, in gezelschap van de Belg Jan Bakelants en de Fransman Fabien Doubey. Achter het drietal reed een groep van tien, waarin de Fransman David Gaudu de best geklasseerde renner was. Een gevaar voor Pogacar vormde hij met een achterstand van meer dan 25 minuten niet.

Konrad, alleen inmiddels, kwam ook op de Col Portet d'Aspet als eerste boven. Gaudu en Colbrelli naderden, maar moesten in de door de regen spekgladde afdaling weer terrein prijsgeven. Het duo kreeg gezelschap van zeven anderen, maar het werd al snel duidelijk dat het negental het gat naar Conrad niet kon dichtrijden. Conrad kon zo onbedreigd naar de ritzege rijden, waardoor Oostenrijk na zestien jaar eindelijk weer eens dagsucces had in de Tour.