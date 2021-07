De voorlaatste bergetappe in de Tour de France wordt door de organisatie bestempeld als de koninginnenrit. Dat heeft vooral te maken met de loodzware slotklim: de Col du Portet. De kans is groot dat er met minuten gegooid gaat worden in de zeventiende rit, die zich afspeelt in de Pyreneeën.

Van het eerste deel van de etappe zal niemand zenuwachtig worden. De eerste 115 kilometer vanaf de start in Muret zijn nagenoeg vlak. Dat is een groot voordeel voor de niet-klimmers, die normaal gesproken moeten strijden om op tijd binnen te komen.

De ruim 60 kilometer die volgen (de rit is in totaal 178,4 kilometer lang) zijn een heel ander verhaal. Het klimwerk begint met de Col de Peyresourde (13,2 kilometer à 7 procent), na een afdaling en een stukje door de vallei gevolgd door de Col de Val Louron-Azet (7,4 kilometer à 8,3 procent).

Daarna moet het zwaarste deel nog komen, want na de afdaling doemt vrijwel direct de Col du Portet (16 kilometer à 8,7 procent) op. Een monsterlijke klim van de buitencategorie, die de renners naar 2.215 meter hoogte brengt. Het stijgingspercentage komt bijna nergens onder de 8 procent, dus er zijn geen kansen om even op adem te komen.

De Col du Portet heeft nog geen rijke geschiedenis in de Tour de France. Pas in 2018 werd de klim voor het eerst opgenomen in het routeschema. Nairo Quintana toonde zich die dag in een ultrakorte etappe de beste klimmer.

Voorlaatste kans voor aanval op Pogacar

Omdat na donderdag (met finish bergop in Luz Ardiden) al het serieuze klimwerk van deze Tour al achter de rug is, kunnen klassementsrenners die nog een aanval op Tadej Pogacar willen doen, niet lang meer wachten.

Of dat veel zin heeft, is nog maar de vraag. De Sloveense klassementsleider vertoont weinig tekenen van zwakte en gedijt beter in kille omstandigheden dan in de bloedhitte. En laat er nou voor woensdag regen en hooguit 22 graden voorspeld zijn in het gebied waar de renners zich begeven.

Ongetwijfeld komt er nog wel een mooie strijd om de podiumplaatsen in Parijs, waarvoor onder anderen Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Wilco Kelderman nog volop in de race zijn.

Ook voor de bergtrui zijn de kaarten nog niet geschud, dus voor Wout Poels en zijn concurrenten Michael Woods, Wout van Aert en Quintana is het zaak om mee te zitten in de vroege vlucht. En omdat het de Franse nationale feestdag is, moeten we ook een renner als David Gaudu in de gaten houden.

Officiële start: 12.10 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐⭐ Richard Carapaz, Jonas Vingegaard

⭐⭐⭐ Rigoberto Urán, Nairo Quintana

⭐⭐ Wout Poels, Michael Woods

⭐ Wilco Kelderman, David Gaudu