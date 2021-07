Met acht punten voorsprong in het bergklassement begint Wout Poels dinsdag aan de laatste week van de Tour de France. De Limburger zal de komende drie dagen voldoende punten moeten pakken om de bolletjestrui naar Parijs te kunnen brengen.

In de heuveletappe van dinsdag zijn vier gecategoriseerde beklimmingen opgenomen, waar in totaal 54 bergpunten te verdienen zijn. Poels zei zondag in Andorra - hij veroverde daar de bolletjestrui - al dat hij de komende dagen in elke etappe in de kopgroep wil zitten.

Er zijn nog drie voorname concurrenten voor de renner van Bahrain Victorious: Michael Woods, Nairo Quintana en Wout van Aert. Al hebben andere renners ook nog kans om zich in de strijd te mengen. Woensdag en donderdag finisht de etappe op een col van de buitencategorie, wat beide keren liefst veertig punten oplevert.

Woods is nu de naaste belager van Poels. Zaterdag en zondag sprintten de twee meerdere keren om de bergpunten. "Hij heeft mij maar één keer geklopt. Dat geeft wel vertrouwen", zegt Poels over de Canadees van Israel Start-Up Nation.

"Al zat Woods misschien nog niet helemaal comfortabel op zijn fiets nadat hij zaterdag in de afdaling was gevallen. Mogelijk zal hij na de rustdag weer beter zijn."

Stand in het bergklassement 1. Wout Poels (Ned) - 74 punten

2. Michael Woods (Can) - 66 punten

3. Nairo Quintana (Col) - 64 punten

4. Wout van Aert (Bel) - 64 punten

5. Bauke Mollema (Ned) - 41 punten

'Het is elke keer weer een flinke inspanning'

Quintana, de nummer twee van de Tour van 2013 en 2015, gaf eerder al aan dat hij zijn zinnen op de bergtrui heeft gezet. Zondag in de eerste Pyreneeënrit liet de renner van Arkéa-Samsic de sprintjes tussen Woods, Poels en Van Aert echter lopen.

"Ik denk dat hij van plan was om in de finale nog aan te vallen. Daar waren ook de meeste bergpunten te verdienen. Hij wilde zich misschien niet uitputten op de eerdere cols", denkt Poels.

Want alle tussensprintjes naar de bergtoppen kunnen er aardig inhakken, vertelt Poels uit ervaring. "Het is elke keer toch een volle inspanning van 200 meter bergop. Als je dat een paar keer per etappe doet, dan merk je dat wel. Zaterdag moest ik er al heel vroeg af op de laatste klim, doordat ik gewoon leeg was."

Wout Poels in zijn bolletjestrui op het podium. Wout Poels in zijn bolletjestrui op het podium. Foto: AFP

'Van Aert lijkt alles te kunnen'

Van Aert is de meest explosieve renner van de vier en won zondag alle bergsprintjes. De Belg van Jumbo-Visma vertelde geen doel te maken van de bolletjestrui. "Ik zat toch in de kopgroep, daarom heb ik die punten maar opgeraapt", zei hij.

Poels is op zijn hoede voor de Belg, die deze Tour de Mont Ventoux-etappe op zijn naam schreef. "Van Aert lijkt deze Tour alles te kunnen. Ik schrijf hem zeker niet af."

De etappe van dinsdag is 169 kilometer lang en voert van Pas de la Casa naar Saint-Gaudens. De start is om 13.30 uur.